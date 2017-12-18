港狠母殺12歲女 碎屍11件 拒還鄰居手機揭命案

（香港18日訊）香港旺角昨晚揭發了一宗殘酷倫常慘案，一名12歲女童被發現遭肢解，頭部與身軀等殘肢放在浴室內，血水四溢，初步懷疑是遭其37歲母親狠下毒手。警方以涉嫌謀殺將其拘捕，以調查犯案動機。

被捕嫌犯是一名37歲曹姓離異女子，12歲何姓死者是她的親生女兒，就讀小學六年級。曹女昨晚9時許曾向鄰居借用手機，結果一借就是半小時，鄰居多番催促其歸還後遭拒，進而報警求助。警員到場後，曹女在房外不合作，警員惟破門入房，竟發現房內浴室的浴缸遍布血水，內有疑似人體殘肢，大為緊張。經調查後，不見何姓女童蹤影，懷疑死者是其女兒，不排除有人下毒手後將屍體肢解，遂以涉嫌謀殺將曹女拘捕。

血水溢出房外 死狀可怖

犯罪現場是一間面積約60平方英尺的板間房，死者的頭部、內臟及身體多處被肢解成多件，腹部遭剖開，導致內臟流出，死狀駭人。截肢更導致浴室水渠堵塞，血水溢滿房間，進而流出房外，波及鄰居，目前需由法醫及鑑證科人員到場進一步詳細檢驗。警方亦懷疑有殘肢已被沖下水渠，並計劃拆除大廈地下的喉管搜證。

無家暴或精神病記錄

鄰居指，昨天下午，事發單位曾一度傳來“剁肉聲”，並持續了半小時。隨後，屋內便傳出消毒水氣味。警方指，嫌犯遭逮捕時已神智不清，懷疑嫌犯發曾吸食毒品。由於疑兇不合作，案件動機仍有待調查，目前列為謀殺案，由旺角警區重案組接手跟進，深入調查疑兇與死者平時的相處，並約談女子中國籍前夫。警方指，涉案家庭並無家暴或精神病記錄。

消息稱，嫌犯是四川人，早年在中國結婚誕下死者，其後離異再與港人結婚。4年前母女持單程證赴港，惟好景不常，她又與港人丈夫離婚，獨力支撐母女生計。遇害的女童為一名運動健將，上月才代表學校參加學界跳遠比賽。