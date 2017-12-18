【英超聯賽】2比1苦勝丐幫 紅魔仍落後11分

（倫敦18日訊）“紅魔”曼聯極力保住爭冠微弱的希望！

週日作客“丐幫”西布隆，穆式曼聯在半場領先兩球情況下，下半場被對手回追一球後只能穩守，最終以2比1苦勝，將落後曼市差距拉回至11分。

曼市於週六在主場4比1完爆熱刺，豪取16連勝同時，也將領先優勢拉大至14分，為本輪遲開踢的曼聯造成不小的心理壓力。

近期因博格巴停賽、姆希塔良失寵，曼聯中場創造力明顯不足，在進攻組織上，曼聯基本沒有辦法靠地面配合把球傳遞入西布隆的禁區，最後只能依靠簡單、直接的高球才能衝擊丐幫的禁區，這樣踢的效率是很低的，但好在曼聯有盧卡庫這個強力中鋒：第27分鐘，拉什福德左路傳中，盧卡庫在搶點中力壓西布朗後衛吉布斯，6碼處頭球破門，0比1。

盧卡庫兩場頭球虐菜

這是盧卡庫在一周內的兩場比賽連續進球，巧合的是，兩場比賽的兩個進球方式幾乎一模一樣，都是左路傳中，都是盧卡庫在對方後衛盯防下搶到點，最後連球的進門軌跡都一樣：都是飛入右上角。

林加德第35分鐘的進球也有不小的運氣成份，英格蘭國腳禁區前沿右腳射門力度不大、角度不刁鑽，球碰赫加齊折射入網，0比2。上半場曼聯雖佔有超過六成的控球率，可真正能威脅西布隆大門的攻勢未見太多，幸球員把握力強，僅4次射門便攻入兩球。

西布隆下半場換上巴里進行反擊，曼聯場面上逐漸被動起來，隊長華倫西亞更因受傷在第66分鐘主動要求換人。第77分鐘，布倫特開出右側角球，球打在後點的羅霍身上彈到中路，無人防守的巴裡停球後5碼處射門得分，1比2。

博格巴下輪解禁

餘剩的時間裡，曼聯鞏固後場防守，羅德里格斯和巴里先後錯失扳平比分的機會，盧卡庫終場前也踢失一次準單刀，最終比分維持在1比2，曼聯客場獲勝。

賽后技術統計顯示，曼聯此戰此役戰西布隆只有8射3中，周中面對伯恩茅斯亦只有9射5中，連續兩場攻門次數均不及對手，凸顯博格巴之外，曼聯再無可靠的中場組織者。慶幸的是，博格巴將在本場比賽之後解禁，即將上演的聖誕魔鬼賽程，穆帥可以稍微放寬心。