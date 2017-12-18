不做肉菜只有退賽 謝霆鋒捱批不尊重素食者

（北京18日訊）不用肉，OUT！

謝霆鋒主持的飲食節目《鋒味》，今年已經迎來第4季，但最近惹來開播以來的最大爭議，節目講到要求素食女王Daphne Cheng煮肉，但她強調自己16年沒有煮過肉，講了幾次“不可能”，也表示不會為這個比賽去改變，氣氛搞到好尷尬。

霆鋒當時聽到Daphne的表態也覺得愕然，之後說：“我們尊重這個決定，如果不做的話，就等於是棄權的話，你是這個意思嗎？”Daphne都點頭答：“是，是的！”霆鋒再同其他主持霍汶希討論之後，只好送走Daphne。

隨著Daphne退賽，也引起全球素食者不滿，很多網民批評謝霆鋒及節目組極不尊重，為了加強節目對立感，要求素廚煮肉係非常不尊重，甚至是欺凌同公開侮辱的嚴重行為。

本來不需要做肉

Daphne回覆網友留言中寫到：“我被邀請參加這個節目，因為我是一個素食廚師，節目承諾我的原則將得到尊重亦不需要做肉。當主持第一次說我需要在下一輪比賽做肉時，因為我的中文不好沒聽懂，然後他們仍然堅持我不需要做肉，主持會允許我做素食。不幸的是，事實並非如此。”

對於引發爭議，霍汶希釋出原因。“本來Daphne未必過關，我們3個評委想給她多一次機會，挑戰她是否可以全方位，後來她堅持不肯煮肉，唯有自動退出。”比賽就是比賽，將來我們要出去PK的時候，真的不能說我只做素，不做其他的。就是團隊的精神是非常重要的。退出的話就有一點遺憾。”

霆鋒就說：“我完全是尊重做素的精神，也非常尊重Daphne個人的這個信仰，只是當外面的很多的狀況或者是主題，並不是我們想的，可能是外來的一些因素，那這個（鋒味）戰隊會沒辦法搞。”