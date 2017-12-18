騎摩多翻覆 腦重創不治 老報人 捐器官

Create: 12/18/2017 - 09:20
: syng

（雙溪大年17日訊）58歲報界老前輩高景雲昨早騎摩多失控翻覆，送院搶救31個小時後不治。由於他在年輕時已簽署器官捐獻同意書，家屬尊重他的意願遺愛人間，讓更多有需要者得以延續生命。

高景雲是檳城韓江學院新聞系第一屆畢業生，曾在華文報當記者，離職後投入不同領域工作，生前還在橡膠廠任職。

高景雲與妻子洪美鸞育有3名分別為27、23及18歲的兒子，他們都已工作，一家人住在將相城。

摩多翻覆腦重創

洪美鸞在醫院病房接受本報詢問時說，高景雲30多歲時已簽署器官捐獻同意書，同時還要求她一起簽署，她會尊重丈夫的決定，遺愛人間，目前等待院方處理。

她指出，丈夫昨早出事後就昏迷不醒，一度被證實腦死，但家人仍期待奇蹟出現，但他直到今午4點多不治。

死者長子說，父親患有高血壓，每天都按時服藥。至於性格，父親生性節儉，這麼多年只與母親出國一次。

他承諾會好好照顧家庭，讓父親安息。

瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密說，高景雲是在新世紀專科醫院附近發生車禍。警方初步調查發現，他是騎著摩多往二條石方向行駛時突然失控翻覆，腦部重創出血。

他說，死者有駕照，出事時有戴頭盔，警方目前援引1987年陸路交通局法令43(1)條文調查。

高景雲是基督徒，家人領出遺體後在家治喪5天。

 
光明日報
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