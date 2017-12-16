【殺祖孫4人再燒屋案】20警押聾啞嫌犯返現場 派專員譯手語

（丹絨士拔16日訊）警方今日上午重回“殺祖孫4人再燒屋”案現場搜證，落網的38歲華裔聾啞嫌犯，也被帶到現場，協助調查。

今早11時30分，在為數約20人的警方人員和6輛警車押送下，嫌犯抵達案發現場。

丹村近百名村民和死者的親友獲悉消息後，也趕到現場爭睹嫌犯真面目，有人當場怒罵嫌犯不是人，比禽獸還不如。

頭戴著帽子的嫌犯被扣上手銬，當時身上穿著扣留所提供的紫色和橙色的衣褲及腳穿拖鞋，進入災場協助調查。

手語專員全程陪同

目擊者說，嫌犯長得相當高大，且全程有一名手語專員陪同，負責翻譯工作，半小時左右，他又被押回警車。

至於是否有在現場發現任何重要物證，有待警方公佈。

這起讓人揪心的命案於上週四凌晨約5時30分，在丹絨士拔新村三馬路海邊路發生。嫌犯深夜闖入民宅，搶劫後竟喪盡天良，將屋內2名老人及2名小孩殺死，臨走前還放火燒屋，毀屍滅跡。屋內一名12歲男孩發現不對勁後，躲入廁所而逃過一劫。

4名死者包括73歲祖父謝地南、68歲祖母林愛惜。12歲長孫僥倖逃出生天，不過，他的二弟謝增希（10歲）及堂弟謝源彬（3歲半），也被殺死。

嫌犯稱鬼上身殺人

據悉，嫌犯在錄取口供時不斷辯稱不知為何會出現在死者屋裡，當時他看到有鬼，還被鬼上身，才會殺人放火。

消息說，嫌犯在家具廠工作了7年，經常申訴薪水太低，多次向同事及朋友借錢，因此常被追債。

“嫌犯曾經向女友的父母（兩名死者）商借1萬5000令吉還債，不過，只借到5000令吉，嫌犯可能因此感到不爽，而動了殺機。”

疑借錢不果動殺機

據了解，女死者林愛惜得知小女兒和嫌犯談戀愛時，曾向親友透露她並不滿意女兒的選擇，而且她也不喜歡嫌犯的為人。