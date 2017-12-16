澎湖史上最大宗 台破中漁船運1.3億冰毒

（台北16日訊）台灣澎湖縣警方昨天根據情報，在海峽中線附近查獲一艘準備進行毒品交易的中國漁船，在船上起獲20包、總重506公斤，價值約10億元新台幣(約1.3億令吉)的成品冰毒，並逮捕5名船員，是澎湖歷來破獲的最大宗海上毒品走私案。

澎湖警方於今年10月收到情報，指有毒梟打算以澎湖作為毒品轉運站，並重聘當地漁民出海接應，但之後兩個月並未有新進展。直到幾天前，警方再接獲消息，指毒販計劃在昨天利用中國漁船，在海峽中線進行交易，於是在前一晚連夜出海查緝。

直到昨天下午3時左右，警方果然在西嶼西方海峽中線，發現一艘可疑的中國閔龍漁運60894號漁船，向澎湖西嶼方向駛去。

買家船隻未現身

由於買家船隻遲遲未出現，警方擔心行跡已洩漏，便在尾隨的同時，呼叫海巡艇從兩側包圍，強行登船攔檢，最終在甲板上起獲一批用防水膠布、飼料袋包裝的冰毒。警方事後將漁船扣押，並將船上5名船員帶回澎湖馬公港漏夜偵訊。5人經檢察官複訊後，檢方向法院申請羈押禁見獲准。

拘5船員偵訊

這是澎湖相隔15年再偵破的海上運毒走私案。警方指，過去經由澎湖走私轉往台灣的冰毒，多以半成品為主。由於目前冰毒在台灣的價格飆漲，每克的市價約在2000元(約272令吉)左右，因此估計506公斤的的成品，其市值至少可達10億元。