【英超聯賽】無博格巴組織差 紅魔恐再陷苦戰

（倫敦16日訊）第18輪英超一場焦點中，“紅魔”曼聯於週日造訪山楂球場對陣“丐幫”西布隆，本賽季在博格巴缺戰的比賽，穆式曼聯幾乎都陷入苦戰，本場比賽會否例外？

博格巴將進行3場停賽的最後一場，在法國人缺陣的比賽，曼聯進攻組織很差，即便是周中在主場面對伯恩茅斯這樣的弱旅時，曼聯在射門、射正上都落後伯恩茅斯，雖然最終以1比0獲勝，但紅魔大半球迷都感到不滿。

雖然穆裡尼奧嘗試讓林加德和馬塔一起首發，但效果依然不好，從現在的情況來看，博格巴缺陣的問題穆裡尼奧無法解決，本場曼聯進攻可能還是會比較吃力。

盧卡庫素有虐菜本色

近期已經被穆里尼奧放棄的姆希塔良，

估計會繼續被排除在名單外，兩人日前更被爆出，在一場視頻分析會議發生激烈爭論，《太陽報》表示，不管姆希塔良的爭論結果如何，他看起來在曼聯的生涯已經走到了盡頭，他的選擇恐怕只能是離開。

本周中英超，盧卡庫打進對伯恩茅斯制胜球，本賽季迄今所有英超9個進球，都是在對陣現在排名後10名的球隊時取得，雖然盧卡庫強強對決表現不行，但對陣弱隊進球比較穩定。

曾效力於西布隆的盧卡庫，在費格申執教曼聯的最後一場比賽中上演帽子戲法。是役，盧卡庫有望創造一項前無古人的紀錄，如果能在老東家身上戴帽演出，那他將成為英超首位為兩支球隊效力同時對這兩支球隊都上演帽子戲法的球員。

西布隆火力羸弱

西布隆開季靈光一現後再無起色，在聯賽中已經遭遇15輪不勝，前不久換帥後也沒有明顯的起色，不過上輪他們客場逼平了利物浦，回到主場後取分慾望更盛。

雖然丐幫渴望搶分，不過他們攻擊力羸弱，在2017年自然年，西布隆已經17場聯賽沒有進球（其中本賽季佔了8場），僅次於在1971年創下的隊史20場聯賽不進球紀錄，而今年西布隆的聯賽還剩下4場。