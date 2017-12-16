眼神渙散頻搖頭 吳亦凡被指吸毒要喊告

（北京16日訊）一段吳亦凡的視頻在網上流傳，因為吳亦凡出席活動等候記者採訪時正好有在播放音樂，吳亦凡隨著音樂哼唱，身體也隨著音樂的節奏動了動。然而，卻有網友稱視頻中的吳亦凡眼神渙散，散佈他吸毒的謠言。

隨音樂搖擺被指魂不守舍

網絡流傳一段“吳亦凡吸毒”的13秒影片，可以看見他拿著眾多媒體的麥克風，似乎正在等待訪問進行，只是他眼神有些渙散呆滯、又隨著音樂左搖右擺看起來魂不守舍，網友指稱“吳亦凡吸毒後接受訪問”。吳亦凡工作室隨即發聲明表示，“網傳的視頻內容，純屬惡意造謠、誹謗，有炒作新聞事件之嫌，是人為捏造、惡意散播並企圖引導社會輿論的言論，使得吳亦凡先生的社會評價以及公眾形象嚴重受損”，他們將會採取法律行為並要求相關關係者道歉。工作室表示，將堅決追究謠言發布者的法律責任。4個多小時後，工作室再發第二道聲明，強力回擊直播平臺用戶在直播期間的惡意造謠。

另外，也有粉絲曝光完整版影片替吳亦凡打抱不平，影片中可以看見吳亦凡站在裝飾牆前擺pose讓媒體拍攝，期間還能清楚對應各個動作指示，只是拍攝完之後要到訪問階段需要一些準備時間，因此他拿著媒體的麥克風、隨著現場音樂搖擺哼唱，後來面對提問也能有效並正確解答。明顯是造謠的行為也讓微博鬧得沸沸揚揚，“吳亦凡工作室 聲明”也隨即登上熱搜，粉絲們也不停擴散就希望能替偶像還個清白。