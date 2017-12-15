柔府青年夜店遭毆死待雪冤／幼女男友涉殺4祖孫破案了

（大山腳、瓜雪15日訊）國內兩宗命案令兩個家庭悲憤莫名，家人無不希望警方早日破案，為死者討回公道。 其中，柔府青年王國安在夜店被毆不治案尚未偵破，家屬、友人及村民昨天在喪府拉起橫幅，在白布上面用鮮紅油漆寫着各種訴求字眼，村民更將其中一副高掛在喪府路口，呼吁警方早日破案。 至於丹絨士拔新村三馬路海邊路祖孫4人遭殺人放火命案，雪州總警長拿督馬茲蘭今日則宣佈破案，嫌犯為2名年邁死者幼女的38歲華裔聾啞男友，而殺人動機是錢財糾紛。

家屬拉橫幅吁警快破案母哭喊 賠我兒子

（大山腳15日訊）柔府青年王國安在夜店被毆死案，家屬、友人及村民憤怒又傷心，在喪府拉起橫幅，在白布上面用鮮紅油漆寫下各種訴求字眼包括“嚴懲殺人兇手，還死者一個公道”及“人命關天，求還死者一個公道”等。其中一條橫幅寫著“兇徒泯滅人性，請警方盡速破案”，村民更將它高掛在喪府路口，呼吁社會大眾關注此案。

41歲的王國安是於本月10日與友人到一家夜店消遣時，被3名男子圍毆至重傷入院，直到13日不治。目前，警方已扣查3名青年。

王國安家屬包括父母王亞丁及黃妹子，還有大哥王國平、大嫂陳玉玲、弟弟王如龍及妹妹王如花昨晚在武吉丁雅州議員王敬文安排下，在柔府村喪府召開記者會，呼吁警方將兇徒繩之以法，並懇求目擊者現身說法。

吁目擊者現身說法

“我要他們（兇徒）賠我一個孩子！”

66歲的黃妹子哭訴，她兒子到底做錯了什麼，兇徒竟然要把她兒子毆至重傷致死？希望警方早日找出真兇，還她兒子公道。

王亞丁說，國安在家中排行第二，是個從來不讓人擔心的孩子，也沒脾氣，所有認識他兒子的村民都可作證。

“他只是去夜店消遣，最後卻有去無回，究竟他得罪兇徒什麼，非要置他於死地不可？即使得罪了他們，也不必要他的命啊！”

他說，國安入院後，家人仍抱著一絲希望他會甦醒，但希望最後變成了絕望。

友人指付錢突被襲擊