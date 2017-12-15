柔府青年夜店遭毆死待雪冤／幼女男友涉殺4祖孫破案了

（大山腳、瓜雪15日訊）國內兩宗命案令兩個家庭悲憤莫名，家人無不希望警方早日破案，為死者討回公道。
其中，柔府青年王國安在夜店被毆不治案尚未偵破，家屬、友人及村民昨天在喪府拉起橫幅，在白布上面用鮮紅油漆寫着各種訴求字眼，村民更將其中一副高掛在喪府路口，呼吁警方早日破案。
至於丹絨士拔新村三馬路海邊路祖孫4人遭殺人放火命案，雪州總警長拿督馬茲蘭今日則宣佈破案，嫌犯為2名年邁死者幼女的38歲華裔聾啞男友，而殺人動機是錢財糾紛。
家屬拉橫幅吁警快破案母哭喊 賠我兒子
（大山腳15日訊）柔府青年王國安在夜店被毆死案，家屬、友人及村民憤怒又傷心，在喪府拉起橫幅，在白布上面用鮮紅油漆寫下各種訴求字眼包括“嚴懲殺人兇手，還死者一個公道”及“人命關天，求還死者一個公道”等。其中一條橫幅寫著“兇徒泯滅人性，請警方盡速破案”，村民更將它高掛在喪府路口，呼吁社會大眾關注此案。
41歲的王國安是於本月10日與友人到一家夜店消遣時，被3名男子圍毆至重傷入院，直到13日不治。目前，警方已扣查3名青年。
王國安家屬包括父母王亞丁及黃妹子，還有大哥王國平、大嫂陳玉玲、弟弟王如龍及妹妹王如花昨晚在武吉丁雅州議員王敬文安排下，在柔府村喪府召開記者會，呼吁警方將兇徒繩之以法，並懇求目擊者現身說法。
吁目擊者現身說法
“我要他們（兇徒）賠我一個孩子！”
66歲的黃妹子哭訴，她兒子到底做錯了什麼，兇徒竟然要把她兒子毆至重傷致死？希望警方早日找出真兇，還她兒子公道。
王亞丁說，國安在家中排行第二，是個從來不讓人擔心的孩子，也沒脾氣，所有認識他兒子的村民都可作證。
“他只是去夜店消遣，最後卻有去無回，究竟他得罪兇徒什麼，非要置他於死地不可？即使得罪了他們，也不必要他的命啊！”
他說，國安入院後，家人仍抱著一絲希望他會甦醒，但希望最後變成了絕望。
友人指付錢突被襲擊
陳玉玲說，有目擊者說，國安與友人剛到夜店不久，友人先到柜台付錢，突然間就有一批兇徒襲擊他們。國安跟友人立即逃跑，過程中卻與友人失散，國安通過電話聯絡友人時，就被兇徒襲擊。
“目擊者說，兇徒約有4人，當中2人在痛打國安後脫去上衣，還露出紋身。當中一人更嗆聲說，自己名叫Ah Jack，要報復的話可找他！”
她說，隨行友人也不知為何會被打，家屬過後看到國安被打的視頻心也碎了，無法接受一個如此乖巧的人，會無端端被人打死。
友人楊雲昇（28歲）說，他認識國安五六年，對方是個孝順聽話的孩子，從來不讓父母擔心，如今卻被人圍毆致死，他難過不已，希望警方還友人一個公道。
另外，王敬文說，警方不只要早日逮捕兇手，也要收集足夠證據，以免讓涉案者逍遙法外。
“我們要通過法律還死者公道。”
王敬文也是執業律師，他表示願意向家屬提供免費法律諮詢。
2嫌犯有犯罪前科
（大山腳15日訊）柔府村青年王國安在夜店外被毆斃案有新進展，昨午自首後被捕的3名華裔青年，其中19歲及21歲嫌犯都有犯罪前科。
威中警區主任聶羅斯助理總監說，調查顯示3名嫌犯案發時在現場，並曾在夜店與王國安和友人發生爭執。3人接受盤問時否認毆打王國安，警方目前仍在調查。
3名華青為19、21及25歲，他們並非王國安的朋友。
“19歲嫌犯有一項偷竊前科、21歲嫌犯有一項毒品案前科，25歲嫌犯則沒前科。”
3人延扣5天
3名嫌犯今早約10時被警方押至大山腳法庭申請延扣，抵步時手被上銬，一下卡車便馬上用手遮臉。他們的一群親友一早也到法庭等候以了解案情，推事過後批准延扣3人5天至本月19日助查。
警方目前從謀殺角度調查。
身體燒傷成破案關鍵 嫌犯認殺人放火燒屋
他指出，38歲嫌犯的殺人動機是錢財糾紛，嫌犯因欠債而到死者家討錢，卻被拒絕，怒而在屋內以木棍和利刃攻擊兩名老人致昏迷，然後放火燒屋。
推倒摩多讓燃油漏出
據悉，嫌犯將死者屋外的一輛摩多推倒，讓汽油流出地面，再用打火機點燃汽油。相信火勢極為迅猛，嫌犯的右手和後腰被燒傷，到一間私人診所接受診療。
馬茲蘭說，警方於今日凌晨約1時，根據情報在吉隆坡甲洞中央花園（Taman Pusat Kepong）10/40路一間店屋逮捕嫌犯。
“嫌犯沒有前科，是死者30歲女兒的男友，在一間家具廠工作。警方錄取口供時，提供紙和筆讓嫌犯作答，嫌犯坦承涉案。”
他強調，幹案者只有一個人，沒有同謀。
他指出，嫌犯身上的傷痕是最有力的證據。
“嫌犯被捕時神志清醒，警方將會鑒定他是否有精神問題。”
馬茲蘭今日出席瓜雪警區主任移交職權儀式後，發表談話。瓜雪警區主任魯斯蘭將於明年1月2日退休，由副警區主任阿斯里暫代主任職。