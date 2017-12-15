涉供導彈予也門叛軍襲沙地 美警告伊朗變朝鮮翻版

（華盛頓15日訊）也門內戰因沙地阿拉伯及伊朗的介入而曠日持久，沙地的盟友美國展示導彈殘骸，指責伊朗向也門的什葉派叛軍胡塞武裝提供導彈，襲擊沙地首都利雅得的國際機場。美國駐聯合國大使黑利譴責伊朗違反聯合國決議，警告伊朗可能成為下一個朝鮮。

美國國防部在華盛頓的軍事基地陳列了兩枚伊朗製的吉亞姆的彈道導彈殘骸，其中一枚於7月由也門發射，另一枚則是胡塞武裝上月用於襲擊利雅得的國際機場。現場展示的物品中，還有一塊印有遭美國制裁的伊朗軍火公司名字的金屬碎片、電路板、沙地在也門發現的反坦克武器及伊朗製無人機等武器。

違反聯合國決議

出席展示會的黑利指她身後如貨車般大小的導彈殘骸，是由伊朗製造，她指導彈的閥門設計特別，而且缺乏大型的穩定翼，與伊朗的吉亞姆彈道導彈設計相符。黑利說，伊朗無從抵賴向胡塞武裝供應導彈、攻擊民用機場，並企圖屠殺數百名無辜的沙地平民的證據。

她又抨擊伊朗核協議並沒有緩和伊朗開發導彈的步伐，她呼籲美國應建立聯盟，阻止伊朗違反聯合國決議。

有美國國防部官員估計，伊朗可能是在2015年聯合國決議生效前，把導彈交予胡塞武裝。聯合國亦就胡塞武裝以導彈攻擊利雅得機場一事展開調查，發現部分導彈碎片上的標誌，與列入美國制裁名單的伊朗航空工業集團的分公司相似。

伊斥重施故技 意圖入侵

沙地駐美國大使館支持華府譴責伊朗援助武裝恐怖組織，伊朗駐聯合國代表團否認美國的指控，強調伊朗一直遵守聯合國決議，反指沙地挑起內戰。伊朗外交部長扎里夫則在推特發表黑利與美國前國務卿鮑威爾的拼圖，暗指美方會重施2003年入侵伊拉克前捏造證據的故技。