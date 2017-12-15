【英超聯賽】已馴服四大豪門 市拔心頭刺

（曼徹斯特15日訊）“藍月亮”曼市剛在英超取得歷史性的15連勝後，似乎已無人可擋，週六在主場鬥熱刺，可望完成聯賽首循環擊敗五大爭冠對手的壯舉，瓜迪奧拉球隊上下肯定不會放過享受這種“唯我獨尊”的感覺。

曼市上週在曼徹斯特德比客場以2比1擊敗死敵曼聯，周中開快車又在客場以4比0大炒史旺西，締造英超15場連勝，打破之前由阿申納保持的2001/02至02/03賽季創造的14連勝紀錄，目前繼續領先第二名的曼聯多達11分，冠軍似乎已是囊中物。

事實上，自從新賽季開打以來，在其他5支BIG6隊伍中，利物浦、切爾西、阿申納與曼聯，無一不稱倒在曼市腳下，只剩下本輪待戰的熱刺尚未“臣服”，剛在主場收穫連勝的波切蒂諾球隊，被視為保留英超爭冠懸念的最後一道防線。

熱刺左閘羅斯在賽前放話，“白百合”有能力終結曼市的不敗戰績，情況與上賽季一樣，“他們看起來非常強勢，而且不斷取得入球。但過去幾個賽季我們面對曼市都有出色表現，這將為我們週末出戰給予信心。”

羅斯指出：“上賽季我們是第一支擊敗曼市的球隊，亦打破了且俄日的不敗之旅。擊敗這樣的敵人是熱刺全隊上下期待的挑戰。雖然本埃及我們表現未如理想，但我們有信心在球隊目前取得三連勝（聯賽+歐冠）下繼續前進。”

曼市中衛剩奧塔門迪曼加拉

資料顯示，曼市上賽季季初曾取得6連勝走勢，但於第7輪賽事作客熱刺輸0比2，隨後開始不斷失分，而雙方過去兩個賽季交戰，熱刺取得3勝1平，佔據絕對優勢，以此作為借鑒，熱刺的確有充當攔路虎的能力。

曼市之盛在於攻擊球員腳風順，阿奎羅、熱蘇斯、德布勞內、薩內、斯特林，甚至連中場發動機大衛-席爾瓦也不斷利用後插上建功，西班牙魔術師過去3輪場場進球，真是令敵衛防不勝防。

惟藍月亮近期也不是全沒憂慮，包括英格蘭國腳中衛斯通斯仍然養傷，加上隊長孔帕尼近期亦傷出，以致中衛位置只餘奧塔門迪和曼加拉兩名常規正選，後者速度和靈活度欠奉，令擅打快攻的凱恩、阿里及孫興民等人看到破門的希望。

值得一提的是，韓國之光孫興民近期狀態也異常出色，各項賽事連續4場比賽皆有進球，上賽季也有過在伊蒂哈德球場破門的經驗。