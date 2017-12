(洛杉磯15日訊)首輪就出局!

《第90屆奧斯卡》最佳外語片初選名單出爐,以56億人民幣(約34.5億令吉)刷新中國電影市場的票房紀錄,也成功的打入了影史票房第55位的中國電影《戰狼2》,

連同其他華語電影《一念無明》、《日常對話》等,全都在首輪便被刷出局,無法再挺進前一步。

而在這其中,《戰狼2》之前可說是信心滿滿但最後卻大失所望,有份評選的奧斯卡委員表示,華語電影由於受到中國的審查影響,缺少了好萊塢偏好的性黑暗題材,沒有審判會想看充滿正能量的溫暖電影,還特別點名《戰狼2》。“中國希望推廣文化自信,不過《戰狼2》展示的卻是過於自信的文化,雖然電影在中國的票房佔高位,但美國的口碑則相當普通。

今年共有創紀錄的92部外語片參與角逐,其中廣受好評、拿下多個影評人協會獎的《每分鐘120擊》(120 Beats Per Minute)和安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)導演的柬埔寨電影《他們先殺了我父親》(First They Killed My Father)和講述韓國光州民主化運動的電影《逆權司機》同樣落選,最終入圍的5部將於明年1月23日宣布,3月4日頒獎。