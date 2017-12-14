【殺祖孫4人再燒屋案】誰幹的？沒頭緒 15人團隊剖驗 警方全力追緝

（萬津14日訊）丹絨士拔新村三馬路海邊路祖孫4人遭劫匪殺人放火命案，法醫團隊已經完成4名死者的剖驗工作，由於兩名年邁死者謝地南（73歲）與林愛惜（68歲）需進行脫氧核糖核酸（DNA）測試以鑑定身分，無法於今日讓家屬領出。

15名法醫、醫護人員及警員分成兩組，今早10時安排家屬認屍，約11時開始剖驗，法醫於下午抽取謝地南的3名子女，即謝藝深、謝藝明及謝惠玲的DNA樣本，進行核對，報告需要至少一周，才能出爐。

一起領出 遺體暫放太平間

死者家屬決定遵循華人傳統習俗，4具遺體一起領出，而不會分開兩次領出。

“4名死者的遺體將暫時存放太平間，下週一再到太平間了解情況。”

下午約3時30分，大部分家屬已經紛紛離去，謝藝深、謝藝明及數名親屬仍留在太平間外，等候法醫進一步的指示。

親屬認屍痛哭

死者家屬今早9時許到萬津醫院太平間辨認屍體時，難掩心中悲痛，紛紛放聲痛哭，令人心酸。

家屬帶著死者生前的衣物、鞋子、小枕頭、心愛玩具及祭品，來到太平間外等候。

院方在開始剖驗前，讓家屬即73歲死者謝地南的兩名兒子，謝藝深（小死者謝源斌父親）與謝藝明（小死者謝增希父親），先行進入太平間認屍。

謝藝明一走出太平間，再也無法按捺心中痛楚，坐在地上激動大哭。

來自巴生吉膽島的林愛惜在10名兄弟姐妹中排行第二，她的弟弟說，如果二姐與二姐夫的遺體能夠在今日領出，便暫定週日出殯，否則便延後舉殯。

他不清楚逃出生天的男童目前身在何處，相信正接受當局的輔導治療。

警全力追緝

雪州刑事調查主任法茲阿末指出，警方目前仍在全力鑑定兇徒的身分，未逮捕任何嫌犯。

他說，由於案發現場及附近都沒有裝設閉路電視，加劇鑑定兇手身分的難度。

“不過，警方已經派出許多人手四處搜集線索，希望能儘快找到嫌犯。”