台灣文壇噩耗詩 人余光中病逝

（台北14日訊）享譽兩岸三地的台灣文學家、詩人余光中今天病逝高雄醫院，終年90歲。余光中從事文學創作超過半個世紀，馳譽海內外，一曲《鄉愁》在全球華人世界引發強烈共鳴。

台灣中山大學校方證實余光中在上午10時許離世，無說明細節，僅表示尊重家屬意願。余光中女兒余幼珊電話受訪說，父親剛過世，家屬都很傷心，不便受訪。

余光中今年10月出席由中山大學為他慶祝90大壽，當時身體狀況不錯。

10月慶祝90大壽

據了解，余光中此次疑似因為小中風入院，肺部也有感染，轉進加護病房，但家人非常低調，院方也不願說明余光中的病情。中山大學校方日前還表示，余光中是在上周到醫院做例行健康檢查，因他已高齡，本身也有些慢性疾病，在醫生建議下，余光中住院進行詳細健康檢查，當時並強調“老師人很好，請外界放心”，不料今天傳出病逝。

疑似小中風入院

余光中的妻子范我存去年在鑽石婚的前夕，腸道大出血進入加護病房接受治療；隔天余光中在大樓門口附近跌了一跤，顱內出血，也進了加護病房。後來雙雙好轉，便以捐助弱勢團體的方式度過結婚60年。這一年來，余光中精神不俗，但身軀愈形瘦弱，進食也少。

日前，余光中疑似小中風又入院治療，肺部有些感染，後轉進加護病房，家人也從外國趕回台灣，隨侍在側。余光中此次入院，家人非常低調，也擔心感染加劇，謝絕探訪。