台灣文壇噩耗詩 人余光中病逝

（台北14日訊）享譽兩岸三地的台灣文學家、詩人余光中今天病逝高雄醫院，終年90歲。余光中從事文學創作超過半個世紀，馳譽海內外，一曲《鄉愁》在全球華人世界引發強烈共鳴。
台灣中山大學校方證實余光中在上午10時許離世，無說明細節，僅表示尊重家屬意願。余光中女兒余幼珊電話受訪說，父親剛過世，家屬都很傷心，不便受訪。
余光中今年10月出席由中山大學為他慶祝90大壽，當時身體狀況不錯。
10月慶祝90大壽
據了解，余光中此次疑似因為小中風入院，肺部也有感染，轉進加護病房，但家人非常低調，院方也不願說明余光中的病情。中山大學校方日前還表示，余光中是在上周到醫院做例行健康檢查，因他已高齡，本身也有些慢性疾病，在醫生建議下，余光中住院進行詳細健康檢查，當時並強調“老師人很好，請外界放心”，不料今天傳出病逝。
疑似小中風入院
余光中的妻子范我存去年在鑽石婚的前夕，腸道大出血進入加護病房接受治療；隔天余光中在大樓門口附近跌了一跤，顱內出血，也進了加護病房。後來雙雙好轉，便以捐助弱勢團體的方式度過結婚60年。這一年來，余光中精神不俗，但身軀愈形瘦弱，進食也少。
日前，余光中疑似小中風又入院治療，肺部有些感染，後轉進加護病房，家人也從外國趕回台灣，隨侍在側。余光中此次入院，家人非常低調，也擔心感染加劇，謝絕探訪。
右手寫詩 左手寫文 詩文收錄兩岸三地教科書
余光中對台灣現代文學影響既深且遠，詩文作品廣泛為兩岸三地的教科書收錄，多篇詩作更屢經楊弦、李泰祥、羅大佑等人譜成歌曲傳唱。
余光中福建永春人，1928年10月21日生於江蘇南京。1989年獲台灣國家文藝獎新詩獎，2014年獲第34屆行政院文化獎。他獲頒行政院文化獎時表示“要讓中國的文字，在變化各殊的句法中，交響成一個大樂隊， 而作家的筆應該一揮百應，如交響樂的指揮杖”。
余光中早年因戰禍顛沛流離，卻無礙他在文壇嶄露鋒芒，1949年為躲避國共內戰轉學到廈門大學，至隔年5月來台灣之間的短短十天就發表了6、7首詩作、7篇評論和2篇譯文，展露不凡文學才情。
2015年獲花蹤文學獎
他一生從事詩歌、散文、評論、翻譯，自稱為寫作的四度空間。詩文作品廣泛為兩岸三地的教科書收錄，如《鄉愁》、《我的四個假想敵》、《聽聽那冷雨》；多篇詩作更屢經楊弦、李泰祥、羅大佑等人譜成歌曲傳唱。
余光中還先後主持多種文學刊物、文學獎，文學生涯悠遠、遼闊、深沉，在華文世界已出版著作近百種，成為當代華文世界經典作家之一，對台灣現代文學影響既深且遠，遍及兩岸三地的華人世界。2015年，他獲得第13屆《星洲日報》“花蹤世界華文文學獎”。梁實秋曾評說：“余光中右手寫詩，左手寫文，成就之高一時無兩。”
評論家張瑞芬曾說：“談到台灣現代主義時期的散文，余光中和他的逍遙遊諸作最被推為代表。”顯見余光中散文在60年代現代主義盛行時期的重要性。
任教多地大學 台灣是妻香港是情人
余光中曾任台灣中山大學文學院院長、香港中文大學聯合書院中文系系主任、美國西密歇根州立大學英文系副教授。他曾多次說過，“大陸是母親、台灣是妻子、香港是情人、歐洲是外遇”，自己則對各地都有感情。
余光中表示，在香港他度過了一段最難忘的歲月，在這裏他寫了很多詩。至於中國大陸及台灣，他曾說過兩岸文化同文同種，同一語言同一過去，雖然有波折但亦是短暫，文化才是永遠的。