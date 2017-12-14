【英超聯賽】藍月客場大炒天鵝 15連勝創新紀錄

（倫敦14日訊）憑藉大衛-席爾瓦梅開二度，“藍月亮”曼市週三做客以4比0輕取“天鵝”史旺西，累積15連勝，打破了阿申納的紀錄，成為英超史上連勝場數最多的球隊，繼續以11分優勢領跑積分榜。

上輪戰勝曼聯以後，曼市已經打破了切爾西上賽季創造的單賽季13連勝的紀錄，而此役戰勝史旺西以後，曼市又打破了阿申納在2002年2月到8月創造的跨賽季的14連勝的紀錄。

雖然是在客場作戰，但曼市本場比賽贏得非常輕鬆，全場比賽藍月亮的控球率高達78%，23次射門中有10次射正球門，如果不是前阿申納門將法比安斯基表現神勇，曼市將以更大比分獲勝。

曼市首球由兩名席爾瓦聯合奉上，第27分鐘，貝爾納多-席爾瓦右路傳中，無人防守的大衛-席爾瓦用外腳背墊射入網，1比0。7分鐘後，德布勞內罰球破網，助曼市半場領先2比0。換邊後，大衛-席爾瓦與斯特林在左路策動，先是一個撞牆，斯特林突入禁區後再回傳，席爾瓦小禁區內一停一拖一挑，打成3比0。阿奎羅在85分鐘錦上添花，為曼市鎖定贏4比0完場。

算上本場比賽的兩個進球，大衛-席爾瓦在最近的三輪聯賽中交出了4個進球的數據，這樣的發揮足夠的驚艷，也證明了曼市高層早前續約西班牙中場至2020年的決定是正確的。

瓜迪奧拉：永不自滿

17輪戰罷，曼市16勝1平豪取49分，這不但是英超的最佳開局，而且也刷新了英格蘭頂級聯賽的最佳開局，此前這一紀錄的保持者是1960/61賽季的熱刺，那個賽季熱刺在前17輪聯賽中拿到了46分，曼市如今則以3分的優勢，重新改寫了這個紀錄。

雖然曼市順風順水，但主帥瓜迪奧拉表示從不會自滿，他也不擔心球隊變成驕兵，“這永不會發生的，我對球員的要求非常高。我們可能會輸球或者失分，但在過去、現在及將來，我們都不會自滿。15連勝給予我們的是信心，如果人們在觀看我們的比賽中找到快樂，就是最佳的禮物。考慮到我們賽程頻密，幾日前還作客奧脫福，今場的表現非常好，球員比賽態度十分認真。”

持三大聯賽連勝紀錄

值得一提的是，除了剛剛打破的英超連勝紀錄外，瓜迪奧拉還持有西甲及德甲的連勝紀錄，他在2010/11球季帶領巴塞羅納取得西甲紀錄的16連勝，之後在2013/14球季他就領拜仁慕尼黑取得德甲紀錄的19連勝，這也是歐洲五大聯賽最長連勝紀錄。