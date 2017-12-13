打劫殺人燒屋 祖父母2男孫死

（雪蘭莪．丹絨士拔13日訊）疑是心狠手辣的劫匪深夜闖入屋，搶劫財物後竟然喪盡天良，將屋內的兩名老人及兩名小孩殺死，臨走前還放火燒屋，毀屍滅跡。不過，一名12歲男童發現不對勁後，偷偷躲入廁所，而逃過一劫。

這起命案於今日清晨約5時30分，在丹絨士拔新村三馬路海邊路發生。

死者是73歲的祖父謝地南、祖母林愛惜（68歲），兩人的12歲長孫僥倖逃出生天，不過，他的二弟謝增希（10歲）及堂弟謝永斌（3歲），也被冷血匪徒殺死。

網上流傳一則男童逃出來後被路過村民詢問的視頻，他在視頻中說，他是被屋前的聲響驚醒，便悄悄打開房門時，驚見祖母被蒙面匪徒用刀和大木棍殺死，渾身是血，趕緊偷偷跑到屋後的廁所躲起來。

男童逃生視頻流傳

根據已通過WhatsApp廣泛流傳的男童受訪視頻，他是因躲在廁所而逃過一劫，而他的爸爸及伯伯也因工作沒在家而得以倖免。

“我阿嬤、阿公、小弟（堂弟），還有我二弟都被燒死了，剩我一個，因為爸爸去做工還沒有回來，還有伯伯……”

穿著背心短褲的男童受詢時，頸項上還掛著一副眼罩，邊說邊拭眼淚，心有餘悸，說到一半時，更被熊熊火光中傳來的一聲爆炸巨響嚇了一跳。

村民得知詳情後，知道事態嚴重，馬上向警方投報。

雪州消拯局局長阿茲米指出，消拯局撲滅火勢在客廳發現兩具成人焦尸，兩間連接的房內也各發現一具小孩的屍體。

雪州消拯局助理局長（行動）莫哈末沙尼指出，第一具屍體於6時43分被發現，約4分鐘後尋獲兩具遺體，最後一名死者是在6時58分被找到。

板屋燒毀發現4屍 丹絨士拔治安敲警鐘

丹村義務消防隊主席林進利表示，他們於5時30分接到通知後，馬上響起警鐘召集隊員救火，5分鐘後，兩輛消防車約20名隊員赶到現場時，熊熊大火已經吞噬了整間獨立式板屋。

他說，來自雪邦的消拯員分別在大廳靠近大門發現兩具成人的屍体，兩名小孩的屍体分別在左邊的兩間臥房被尋獲。他相信這是當地開埠數十年來，第一次發生火災劫殺命案。

村民謝瑞忠指出，他是死者謝地南的義兄弟，這起性質極為惡劣的案件已經敲響丹村的治安警鐘，村民人心惶惶。