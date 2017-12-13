打劫殺人燒屋 祖父母2男孫死

（雪蘭莪．丹絨士拔13日訊）疑是心狠手辣的劫匪深夜闖入屋，搶劫財物後竟然喪盡天良，將屋內的兩名老人及兩名小孩殺死，臨走前還放火燒屋，毀屍滅跡。不過，一名12歲男童發現不對勁後，偷偷躲入廁所，而逃過一劫。
這起命案於今日清晨約5時30分，在丹絨士拔新村三馬路海邊路發生。
死者是73歲的祖父謝地南、祖母林愛惜（68歲），兩人的12歲長孫僥倖逃出生天，不過，他的二弟謝增希（10歲）及堂弟謝永斌（3歲），也被冷血匪徒殺死。
網上流傳一則男童逃出來後被路過村民詢問的視頻，他在視頻中說，他是被屋前的聲響驚醒，便悄悄打開房門時，驚見祖母被蒙面匪徒用刀和大木棍殺死，渾身是血，趕緊偷偷跑到屋後的廁所躲起來。
男童逃生視頻流傳
根據已通過WhatsApp廣泛流傳的男童受訪視頻，他是因躲在廁所而逃過一劫，而他的爸爸及伯伯也因工作沒在家而得以倖免。
“我阿嬤、阿公、小弟（堂弟），還有我二弟都被燒死了，剩我一個，因為爸爸去做工還沒有回來，還有伯伯……”
穿著背心短褲的男童受詢時，頸項上還掛著一副眼罩，邊說邊拭眼淚，心有餘悸，說到一半時，更被熊熊火光中傳來的一聲爆炸巨響嚇了一跳。
村民得知詳情後，知道事態嚴重，馬上向警方投報。
雪州消拯局局長阿茲米指出，消拯局撲滅火勢在客廳發現兩具成人焦尸，兩間連接的房內也各發現一具小孩的屍體。
雪州消拯局助理局長（行動）莫哈末沙尼指出，第一具屍體於6時43分被發現，約4分鐘後尋獲兩具遺體，最後一名死者是在6時58分被找到。
板屋燒毀發現4屍
丹絨士拔治安敲警鐘
丹村義務消防隊主席林進利表示，他們於5時30分接到通知後，馬上響起警鐘召集隊員救火，5分鐘後，兩輛消防車約20名隊員赶到現場時，熊熊大火已經吞噬了整間獨立式板屋。
他說，來自雪邦的消拯員分別在大廳靠近大門發現兩具成人的屍体，兩名小孩的屍体分別在左邊的兩間臥房被尋獲。他相信這是當地開埠數十年來，第一次發生火災劫殺命案。
村民謝瑞忠指出，他是死者謝地南的義兄弟，這起性質極為惡劣的案件已經敲響丹村的治安警鐘，村民人心惶惶。
2小死者是堂兄弟
兩名小死者謝增希及謝永斌是堂兄弟，僥倖生還的12歲男孩是謝增希的哥哥，3人感情極佳。
據了解，謝增希的英文能力極強，平時都以英語和同學交談，在學校也相當活躍。
謝增希的父親謝藝明及謝永斌的父親謝藝深，都是聾啞人士，兩人已經和家人趕回家裡，面對突如其來的噩耗，家屬皆難以接受，人人神情哀傷。
謀殺角度調查 警確認兇徒身分
瓜拉冷岳警區主任阿茲占指出，初步調查顯示，4名死者疑遭人蓄意縱火喪命，警方目前仍未逮捕任何嫌犯，但已全力確定兇徒身分，目前援引刑事法典302條文（謀殺）調查。
他表示，警方在停泊屋前被燒毀的轎車油箱發現易燃物，相信兇徒點火燒車後，讓火勢蔓延到木屋。
他說，逃出生天的男童身心靈飽受創傷，警方將要求武吉阿曼警察總部安排專家為男童心理輔導。