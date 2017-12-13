【南京大屠殺80週年】 習近平出席國家公祭　 中堅持和平永不稱霸

（南京13日訊）今天是南京大屠殺80周年紀念日，位於南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式，中國國家主席習近平、全國政協主席俞正聲、中央軍委副主席許其亮等多位領導人出席。習近平沒有發表講話，由俞正聲發表講話。俞正聲說，只有正確認識歷史，才能更好開創未來，中國將堅持走和平發展道路，永遠不稱霸不搞擴張，不會把自身曾經歷過的悲慘遭遇，強加給其他民族。

1937年的12月13日，侵華日軍攻陷南京，大規模屠殺平民及強姦婦女，估計有30萬人被殺。2014年中國通過將每年12月13日設為南京大屠殺死難者國家公祭日。今年是中國的第4個國家公祭日，也是習近平繼2014年後再度出席。

儀式由中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明主持，儀式開始時首先奏唱國歌，隨後現場鳴放防空警報一分鐘，全場默哀。其後由16名禮兵於公祭台上敬獻8個花圈，再由南京市青少年代表宣讀《和平宣言》。

人類歷史黑暗一頁

俞正聲在講話中指，日本侵略者80年前製造了慘絕人寰的南京大屠殺慘案，30萬同胞慘遭殺戮，無數婦女、兒童遭到野蠻的蹂躪、屠殺，南京滿城殘垣斷壁。日本侵略者這一反人類罪行滅絕人性、令人髮指，在人類歷史上留下了十分黑暗的一頁。而南京大屠殺的黑暗歷史早前亦已被聯合國教科文組織列入世界記憶遺產名錄，成為人類永遠抹不去的記憶。

俞正聲說，中國共產黨當時倡導建立抗日民族統一戰線，成為堅持抗戰的中堅，發揮了中流砥柱作用。並指出在中國人民長達14年的抗日鬥爭中，中國付出了3500萬人傷亡的沉重代價，中國戰場成為世界反法西斯戰爭的東方主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。

他又強調，戰爭是一面鏡子，能夠讓人更好認識和平的珍貴。日本軍國主義發動的這場戰爭，給中國人民造成了巨大災難，也給日本人民帶來巨大傷害，中日兩國人民應該更加珍惜來之不易的和平。

籲中日為和平作貢獻

俞正聲又指出，中日兩國是近鄰，是搬不走的鄰居。中日民間交流歷史悠久，底蘊深厚。中國將按照親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同包括日本在內的周邊國家的關係。今年同為中日邦交正常化45周年，明年將迎來中日和平友好條約締結40周年。中日兩國要從兩國人民根本利益出發，準確把握和平、友好、合作大方向，以史為鑒、面向未來，世代友好下去，共同為人類和平作出貢獻。