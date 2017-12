(北京13日訊)中國極限網紅吳永寧攀爬不幸墜落身亡,警方查看後推測其死亡時間在11月8日下午,事件轟動全球。外國媒體《YahooNews》在大馬時間早上報導這則新聞時,竟然烏龍配上吳建豪的照片。

著名監製Daniel Knauf發現此事,率先在推特踢爆此媒體出錯,吳建豪隨後將此新聞的截圖上傳至Instagram,並留言“saddened by the news and saddened by you(為新聞感到難過,也為你(外媒)感到難過)”,並標籤“wedontalllookthesame(我們不是都長一個樣)”,語氣似乎有些無奈。

吳建豪的好友安志杰、林書豪等都紛紛留言指《YahooNews》有欠專業,而《YahooNews》隨後也立即更改有關照片。