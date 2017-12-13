為籌措核武資金 傳朝偷比特幣換錢

（紐約、首爾13日訊）朝鮮因執意發展核武，遭美國等多國制裁、截斷資金來源。外媒分析，朝鮮為籌措發展核武資金無所不用其極，除了輸出廉價勞工、販毒、印偽鈔外，甚至企圖入侵比特幣交易系統，偷取比特幣再輾轉換成現金。

美國有線新聞網絡（CNN）報導，朝鮮過去數月透過挖礦或駭客竊盜的方式取得比特幣。韓國網絡安全局亦稱，朝鮮駭客企圖入侵4個比特幣交易所系統，但目前未能確認朝鮮從中偷取了多少比特幣。

韓國資安專家指，朝鮮駭客竊取比特幣後，換成其他知名度較低的加密貨幣，再轉到其他交易所，最後以美元等傳統貨幣的方式提領。

專家認為，隨著比特幣的價格飆漲，朝鮮駭客可能會持續攻擊，比特幣從年初低於1000美元的價格一路飆漲，至今已突破1.8萬美元（約7.3萬令吉）。朝鮮看上比特幣不受各國政府規管，同時不用經銀行進行記名交易，能透過比特幣賺錢且避開各國的經濟封鎖。

韓查獲高仿真美元偽鈔

此外，韓國的韓亞銀行上月收到一批100美元偽鈔，經專家鑑定後，發現偽鈔來自全新批次，仿真程度與政府的印鈔技術相匹配，懷疑是朝鮮為突破遭經濟制裁迫切需要資金的困境，大量製造偽鈔。

該批被傳媒形容為“超級鈔票”的100美元偽鈔，印有年份為“2006”年的字樣，有別於當局過往所檢獲的2001及2003年偽鈔發行版本。銀行職員收取鈔票時，憑肉眼完全未能察覺異樣，職員最終須將之轉交專家鑑定。

專家團隊稱，該批偽鈔的仿真度非常高，就連防偽線的變色效果亦近乎完美，推測這批偽鈔應該由國家政府級、掌控高端技術的廠房生產。專家擔心這些偽鈔不僅在韓國流通，還可能遍及全球。