無鋒陣擒哈德斯菲 切爾西穩守前三

（倫敦13日訊）切爾西在英超聯賽客場憑著無鋒陣以3比1力擒哈德斯菲，穩守前三位置。巴卡約科、威廉和佩德羅先後為切爾西進球，威廉貢獻1球2助攻。

威廉1射2傳

切爾西前鋒莫拉塔因傷缺陣，呂迪格、威廉、佩德羅和巴卡約科輪換進入首發。

兩隊開場後均顯得小心謹慎，寒冷天氣也令比賽減緩節奏。威廉成為切爾西此役贏球最大功臣，他貢獻1球2助攻主宰全場。

切爾西當家射腳莫拉塔由於背部傷勢無法出戰和哈德斯菲的比賽。切爾西主帥孔蒂拿出一套切爾西球迷並不陌生的打法，阿扎爾、威廉和佩德羅三位球員聯袂首發，由阿扎爾擔任一個偽9號的角色。這是一個標準的無鋒陣，前場三人組輪流換位，通過跑動來扯動出機會，面對節奏偏慢的球隊，往往能發揮出奇效。這讓哈德斯菲防守起來非常吃力，阿扎爾、威廉和佩德羅一共完成9次過人，佔全隊的60%，他們連帶解放身後的巴卡約科、阿隆索和摩西。切爾西的三個進球都是通過空當找到射門的機會。

威廉顯然適應這樣的打法，兩個助攻和一個進球就是最好的證明。阿扎爾雖然沒有進球也沒有助攻，但踢得也是非常出色，大片的開闊地帶正好發揮出他的盤帶能力，隨著時間的推移，阿扎爾踢得也是越來越有信心，上半場結束前，阿扎爾在中圈附近玩出一次非常精彩的踩球過人。本場阿扎爾有多次增加進球數或者助攻數的機會，但無奈運氣不佳，但他的表現還是得到廣泛的認可。在賽後切爾西官方推特發佈的全場最佳投票中，阿扎爾高居第一。

切爾西賽程頻密

切爾西結束周中的征戰，馬上要備戰週末和南安普頓的英超聯賽，下周中又要出戰英聯賽杯8強賽和伯恩茅斯的比賽，而接下來最為恐怖的聖誕賽程就要到來。切爾西已經連續幾週一周雙賽。

孔蒂賽后也談到無鋒陣的使用：“我為今晚的情況做出決定，這不是我們第一次派出這樣類型的球員，他們都有很好的技術，速度很快，比賽中打出精彩的配合，踢得非常好。”