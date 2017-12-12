【英超聯賽】強勢出擊天鵝 曼市追15連勝紀錄

（倫敦12日訊）曼市戰勝爭冠勁敵曼聯後，將在週中英超聯賽客場乘勝追擊“天鵝”史旺西，期待能取得英超聯賽15連勝的紀錄。

曼市上輪聯賽客場依靠大衛席爾瓦和奧塔門迪的進球以2比1取勝曼聯後，追平阿申納在2002年2月10日至8月24日創造的英超最長14連勝紀錄。曼市只要在本輪戰勝倒數第二的史旺西，就能創下英超聯賽的最長連勝紀錄。

本賽季歐洲五大聯賽已接近半程，英超似乎最早失去奪冠懸念，曼市15勝1平積46分，11分的領先優勢也是五大聯賽最為明顯的。曼聯在曼徹斯特德比沒能拖住同城對手曼市的連勝腳步，成就曼市14連勝偉業。隨著曼市的領先擴大到11分，本賽季英超冠軍已失去懸念。曼市本賽季的強勢表現，令其他豪門曼聯、切爾西、利物浦、阿申納和熱刺只能爭第二。

曼市一騎絕塵

英超25年歷史上，僅出現過一次領頭羊領跑優勢超過10分最終丟冠的情況，那是22年前的1995/96賽季的紐卡索。基岡率隊的紐卡索一度領先曼聯12分，但費格申的球隊通過一波強勁的10連勝，最終翻盤奪冠。曼市球隊構架成型多時，領先11分要被翻盤的幾率太小。

曼市主帥瓜迪奧拉說：“戰勝曼聯確實讓我們的信心再度增加，不過我們接下來將在一個寒冷的氣候對壘史旺西，肯定會遇到很多麻煩，而且12月還不能決定聯賽冠軍。”

史旺西是英超火力最弱的球隊，16輪僅打入9球，但球隊的防守還不錯，11輪丟18球排名聯賽第4。史旺西上輪擊敗西布隆，終結聯賽8輪不勝的困境。史旺西本場遇上火力強大的曼市，很大可能擺出“大巴鐵桶陣”守和。史旺西射腳波尼本輪將倒戈對陣舊東家曼市。

往績方面，曼市在過去11次對壘史旺西取得9勝2平，優勢明顯。