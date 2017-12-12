起飛前哺乳被叫停 華裔女鋼琴家被趕下機

（休斯敦12日訊）繼今年4月美國聯合航空因座位不足，將一名亞裔醫生暴力拖下飛機後，再有美國航空公司被爆出疑歧視華人的醜聞。34歲的美國華裔女鋼琴家芮美攜同家人搭乘美國廉價航空“精神航空”（Spirit Airline）的客機，準備前往紐約。由於起飛近3個半小時延誤，她便在機上餵兒子飲奶，未料卻因此與機組人員發生爭執，一家四口不但遭趕下飛機，還遭對方出言恐嚇。精神航空事後反指芮美沒繫好安全帶，影響起飛；惟有關說法遭到芮美駁斥。

此事經過當地新聞台報導後，芮美收到多封仇恨性訊息，其中有人要她們一家“滾回中國去！”

出生於上海的芮美是一名多次在國際上獲獎的鋼琴家，同時也是癌症臨床研究專家。她因要到紐約為癌症臨床研究錄音，上周五攜父母和2歲兒子在休斯敦機場搭精神航空班機赴紐約。

美網友：滾回中國去

芮美說，她當時乘搭的客機，原定於清晨6時30分起飛，惟逾百名乘客悉數登機後，卻被告知因結冰問題未能即時起飛，結果所有人坐在機艙內等候了兩個小時，再被要求下機，直到9時許才重新登機。她擔心兒子餓壞，遂趁其他乘客仍在登機之際，為兒子餵奶，但一名空服員卻立即上前，要求她把兒子放回座位上，並繫好安全帶。

由於當時機上仍有不少乘客走動，芮美便客氣地說：“給我一兩分鐘。”惟片刻後，另一名空服員又再上前，提出同樣要求，而這次芮美的兒子就被雙方對話吵醒，在她懷中哭鬧起來。有報導指，她的2歲兒子哭鬧了25分鐘，空服員要求芮美一家人下機，她拒絕，航空公司最後要求全機乘客下機，再重新登機。

航空公司斥不服指令

但當芮美一家四口想返回機艙時，卻被航警包圍，對方還恐嚇她說，要讓FBI來辦此案，令她父母、兒子身心都受到重大衝擊，而她患有心血管疾病的父親，更在返家途中昏倒，要送院急救。

精神航空的公關室主任事後稱，空服人員之所以要求乘客下機，是因為他們不服從指令，“當時機門已關閉，並已經進行起飛前滑行及安全簡報，為了確保每一位乘客和機組人員的安全，起飛前坐好並系上安全帶，這是美國聯邦航空局（FAA）的規定。”

同機乘客臉書聲援

惟芮美反駁稱，客機當時根本還未駛出停機坪，更別說滑行，事實經過所有乘客都可做證。她指，“今天發生的事，比哈維（颶風）摧毀我的家園還更殘酷，沒法保護我的年邁雙親和兒子，感到愧疚。”

芮美的遭遇獲得同機乘客、網民的支持，部分人更表示不會再搭乘精神航空；但亦有人認為起飛前回到座位繫好安全帶是規定，乘客必需遵守，航空公司的做法並沒有錯。