【紐約恐襲】疑犯稱受IS啟發 報復巴人被打壓

（紐約12日訊）美國總統特朗普承認耶路撒冷是以色列首都，令伊斯蘭世界掀起新一輪的反美情緒。美國一名孟加拉裔移民昨天在紐約曼哈頓連接地鐵站的地下通道，引爆身上的土製炸彈，造成包括他在內5人受傷。疑犯在盤問時承認受極端組織“哈里發國”（IS）啟發，並為近期被以色列打壓的巴勒斯坦人及美軍空襲IS的行動報復。疑犯又稱見到聖誕宣傳海報後，決定在地下通道自行引爆炸彈。
27歲的疑犯烏拉在爆炸後受重傷，送院治療，期間接受調查人員長達一小時的盤問。美媒報導，烏拉在盤問期間提到特朗普及過去美國政府，宣稱自己對在加沙地帶、敘利亞及伊拉克數十年來、針對穆斯林的血腥行動感到憤怒。
炸彈提前引爆
烏拉聲稱單獨行事，並無共犯，炸彈也是自己上網找到說明後，購入市面有售的零件製作的土製炸彈。他坦承襲擊是受IS啟發，在地下通道見到聖誕宣傳海報後，令他想起IS早前呼籲支持者於聖誕向西方發動襲擊，決定在地下通道自行引爆炸彈。
然而，他的證詞未被執法人員採信，認為他的最初目標並非地下通道，指其所攜帶的炸彈製作手法十分粗糙，因而提前引爆。警方指出烏拉在孟加拉並無犯罪紀錄，相信其與IS沒有直接聯繫。當局把事件定性為“涉及恐襲事故”。
警指與IS無直接聯繫
紐約市長白思豪說，現場沒有其他爆炸裝置，又指烏拉選擇紐約地鐵為目標，是由於當地生活以地鐵為中心，並稱這是一宗有企圖的恐襲，所幸未能成功，直斥嫌犯企圖破壞當地和平。紐約州長科莫形容地鐵襲擊宛如夢魘。他承認任何人都可以上網自製炸彈，但強調紐約擁有全球最頂尖的執法團隊，呼籲民眾切莫驚慌。
這是美國今年面對的第3次恐襲，所幸並未造成重大傷亡，卻也造成交通大亂。由於事出突然，多地進入曼哈頓的車輛都被堵在路上，許多上班族因此遲到。
阻疑犯再引爆 4警獲讚為英雄
4名首先到場的警員被形容為英雄。他們發現疑犯烏拉受傷倒地後，打算爬向取回手機，警員立即拔槍喝止，以防他企圖引爆另一個炸彈。若然現場真的再有炸彈，警員的行動能拯救很多人。
紐約港口局警方說，警員曼弗雷迪尼於案發前在連接港口局客運總站與時代廣場地鐵站的地下通道巡邏，當他見到民眾慌忙逃走時，立即趕往案發現場，並要求上級支援。不久後，警員加拉格爾、普雷斯頓與科林斯便接報到場。4名警員此時發現一名受傷倒地的男子，有電線從衣服突出來，並正爬向取回地上的手機。在這千鈞一髮之際，警員立即拔槍喝止，擔心手機是另一個炸彈的引爆器，並保護現場仍未離開的民眾。曼弗雷迪尼則把已引爆的炸彈，從烏拉的身上拿走。
港口局警察工會主席努茲阿托說：“他們不知道疑犯是否有更多的炸彈，在那一刻他們快速地作出決定，他們阻止疑犯使他不能引爆任何裝置。他們可能會全部死掉，他們是英雄，今晚救了很多人。”
特朗普促改革移民制度
總統特朗普稱，紐約恐襲凸顯了國會進行移民改革的迫切必要性。
特朗普說，美國必須修補鬆散的移民制度，遠親家庭鏈式移民系統首當其衝。
此系統讓太多危險、未經全面審查的人進入美國，而紐約恐襲疑犯烏拉便是經由“遠親家庭鏈式移民”進入美國，在美國居住了7年。他強調，此政策和國家安全水火不容。