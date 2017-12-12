【紐約恐襲】疑犯稱受IS啟發 報復巴人被打壓

（紐約12日訊）美國總統特朗普承認耶路撒冷是以色列首都，令伊斯蘭世界掀起新一輪的反美情緒。美國一名孟加拉裔移民昨天在紐約曼哈頓連接地鐵站的地下通道，引爆身上的土製炸彈，造成包括他在內5人受傷。疑犯在盤問時承認受極端組織“哈里發國”（IS）啟發，並為近期被以色列打壓的巴勒斯坦人及美軍空襲IS的行動報復。疑犯又稱見到聖誕宣傳海報後，決定在地下通道自行引爆炸彈。

27歲的疑犯烏拉在爆炸後受重傷，送院治療，期間接受調查人員長達一小時的盤問。美媒報導，烏拉在盤問期間提到特朗普及過去美國政府，宣稱自己對在加沙地帶、敘利亞及伊拉克數十年來、針對穆斯林的血腥行動感到憤怒。

炸彈提前引爆

烏拉聲稱單獨行事，並無共犯，炸彈也是自己上網找到說明後，購入市面有售的零件製作的土製炸彈。他坦承襲擊是受IS啟發，在地下通道見到聖誕宣傳海報後，令他想起IS早前呼籲支持者於聖誕向西方發動襲擊，決定在地下通道自行引爆炸彈。

然而，他的證詞未被執法人員採信，認為他的最初目標並非地下通道，指其所攜帶的炸彈製作手法十分粗糙，因而提前引爆。警方指出烏拉在孟加拉並無犯罪紀錄，相信其與IS沒有直接聯繫。當局把事件定性為“涉及恐襲事故”。

警指與IS無直接聯繫

紐約市長白思豪說，現場沒有其他爆炸裝置，又指烏拉選擇紐約地鐵為目標，是由於當地生活以地鐵為中心，並稱這是一宗有企圖的恐襲，所幸未能成功，直斥嫌犯企圖破壞當地和平。紐約州長科莫形容地鐵襲擊宛如夢魘。他承認任何人都可以上網自製炸彈，但強調紐約擁有全球最頂尖的執法團隊，呼籲民眾切莫驚慌。

這是美國今年面對的第3次恐襲，所幸並未造成重大傷亡，卻也造成交通大亂。由於事出突然，多地進入曼哈頓的車輛都被堵在路上，許多上班族因此遲到。

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