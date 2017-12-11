男子利誘賺錢 女郎拍裸照被勒索 ／拉惹烏達8“濟公”討錢　民眾質疑 拍片上網

（怡保11日訊）有什麼不能騙？21歲華裔女子受到利誘，為了賺取1万5000令吉，拍了30張裸照給一名微信認識的男子，豈料裸照送過去了，酬勞拿不到反被對方勒索5000令吉，得不償失。
這名姓薛女子住在怡保巴占，在怡保一家外國食物出口公司擔任銷售員。她說，她在12月1日在微信號里，受到對方在私訊里游說利誘拍裸照賺錢，而在當日自拍了30張裸照傳發給對方，對方收到裸照後，反臉不認賬馬上勒索她。
她對此感到非常後悔，今日在馬華公共服務投訴局主任羅添權、委員馬鏽蘭與馬華霹靂州婦女組署理主席蔡依真陪同下召開記者會，希望警方和大馬多媒體及通訊委員會調查。
她不願透露姓名和不願臉容曝光，戴著鴨嘴帽和面罩，身穿紅色長袖衣出席記者會。
她說，對方只在微信號里聯絡她，對方使用“水晶”的名字，貼上1張女子照片，隱藏其真實身分。
她透露，對方是在公司與顧客來往10個微信號群組中的其中一個群組的一人，於12月1日上午11時在私訊里，以華語交談游說她拍攝和傳發裸照賺錢，先說拍攝8張裸照可賺1萬2000令，並說不賺白不賺，過了3天後將刪除這些照片。
她當日在公司辦事處里自拍了30張裸照，分2次傳給對方，也傳了本身的全名和大馬卡號碼給對方；不料對方收到裸照後，即表明是要利用這些照片威脅她，要索取5000令吉，不然將把裸照放在臉書和公司群組里傳出去。
自拍30張 分2次傳送
她一直受到對方催促付錢， 忍受不住了，索取對方的銀行戶頭號碼，結果對方傳了給她其在CIMB銀行的一個名為“Samy Muthu”的戶頭號碼。
她感到非常害怕和驚慌，告訴家人和老板，老板正在追查對方的身分，而家人於12月5日聯絡羅添權求助，並於6日向警方報案。
她說，她沒有付錢給對方，也沒有再接獲對方的訊息，至今亦沒有見到這些裸照出現在臉書或微信號群組里。
女郎稱禁不住金錢誘惑
這名薛姓女子說，她於11月13日或14日開始接獲對方私訊，當時心裡想著是公司顧客，與對方交談無妨，對方向她表示有人要找裸照，直至12月1日才游說她自拍和傳送裸照。
她表示，對方當時只說這些裸照要交給其老板，並沒有表明作何用途，初時她也好奇。不過最終禁不住金錢的誘惑，拍了30張裸照給他，卻反被勒索。
蔡依真吁女性要自我保護
蔡依真促請女性們要懂得保護自己，尤其是對於不認識的陌生人，如果對方要求提供照片，切勿接受，而且遇到類似事件時須謹慎和三思，否則一旦發生後將難以補救，照片流傳出去後，對自己和家人都將帶來負面影響。
她說，這類事件並非新鮮事，有許多在網上流傳，但是一旦發生在自己身上，將難應付，而年輕女性並不成熟，受到引誘時，一旦嘗試一下，後果將不堪設想。
8名頭罩布料，衣衫襤褸的年輕人，昨天下午2點現身北海拉惹烏達區，他們自稱是“濟公活佛”，挨家挨戶向民眾討錢。
由於近來騙子伎倆千奇百怪，8名“濟公活佛”的舉動引起當地民眾質疑，有人更因此將他們在街上向商家及居民乞討的行徑拍下，並將短片傳給當地議員及放上社交網站。
誤為瘋子給錢打發
根據短片，數名“濟公活佛”頂著大太陽在街上遊蕩，一看到店內或住家有人就趨前表態，有人因為不願“得罪”濟公，給錢了事，也有人當他們是瘋子，也選擇給錢打發他們走人，避之則吉。
記者在當天下午2點多接獲消息後，隨即到北海拉惹烏達區巡視，惟8名“濟公活佛”已不見人影。
志願組織稱沒接投報
拉惹烏達區數支志願治安組織今早受詢時表示，沒有接獲民眾投報，故暫未採取任何行動。
當天下午正在拉惹烏達區巡視民生的甘榜峇汝區社委會主席洪銣鴻說，數日前，北海才發生一宗冒用神廟名義籌款的風波，故不排除是同一批人所為。
他說，民眾若要捐款給神廟組織，最好是親自到神廟捐獻。
“商家或民眾如遇到類似情況，也可向募捐者索取神廟的資料，稍後致電有關神廟，以確認他們是否有對外籌款，如發現他們是冒用神廟名義籌款，可馬上舉報。”
另外，雙溪浮油區州議員彭文寶說，他是在昨午接到民眾投報指有數名來自威南新邦安拔的年輕人在北海拉惹烏達及吉打居林一帶沿戶籌款，惟尚未能肯定是否有人冒名募款。彭文寶也提醒神廟組織如要對外籌款，可聯絡當地議員或地方領袖，各造給予配合，杜絕有人冒充神廟名義行騙。
剪破衣服比手畫腳籌款
8名“濟公活佛”乃3男5女，年約30歲左右，從其衣服破損程度來看，好像是自己剪破。
據不願具名的目擊者說，他們衣服破爛，并以比手畫腳的方式，向民眾籌款。
當他們在沿戶籌款時，由於其行為怪異，其中的一人更遭警方檢查其證件，稍後警員也放他離開。據了解遭警方查證件者，來自威南新邦安拔地段。
據悉，該群人士最後的出沒地點是在北海七廊地段，稍後就失去他們的蹤跡。
據坊間消息指出，吉打州居林地段，也曾發生一群人用布包裹頭部，衣服破爛，并以指手畫腳扮作啞巴方式籌款，以博取同情，但北海及居林的事件，是否為同一班人所為，則不得而知，有待有關當局進一步調查。