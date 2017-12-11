男子利誘賺錢 女郎拍裸照被勒索 ／拉惹烏達8“濟公”討錢　民眾質疑 拍片上網

（怡保11日訊）有什麼不能騙？21歲華裔女子受到利誘，為了賺取1万5000令吉，拍了30張裸照給一名微信認識的男子，豈料裸照送過去了，酬勞拿不到反被對方勒索5000令吉，得不償失。

這名姓薛女子住在怡保巴占，在怡保一家外國食物出口公司擔任銷售員。她說，她在12月1日在微信號里，受到對方在私訊里游說利誘拍裸照賺錢，而在當日自拍了30張裸照傳發給對方，對方收到裸照後，反臉不認賬馬上勒索她。

她對此感到非常後悔，今日在馬華公共服務投訴局主任羅添權、委員馬鏽蘭與馬華霹靂州婦女組署理主席蔡依真陪同下召開記者會，希望警方和大馬多媒體及通訊委員會調查。

她不願透露姓名和不願臉容曝光，戴著鴨嘴帽和面罩，身穿紅色長袖衣出席記者會。

她說，對方只在微信號里聯絡她，對方使用“水晶”的名字，貼上1張女子照片，隱藏其真實身分。

她透露，對方是在公司與顧客來往10個微信號群組中的其中一個群組的一人，於12月1日上午11時在私訊里，以華語交談游說她拍攝和傳發裸照賺錢，先說拍攝8張裸照可賺1萬2000令，並說不賺白不賺，過了3天後將刪除這些照片。

她當日在公司辦事處里自拍了30張裸照，分2次傳給對方，也傳了本身的全名和大馬卡號碼給對方；不料對方收到裸照後，即表明是要利用這些照片威脅她，要索取5000令吉，不然將把裸照放在臉書和公司群組里傳出去。

自拍30張 分2次傳送

她一直受到對方催促付錢， 忍受不住了，索取對方的銀行戶頭號碼，結果對方傳了給她其在CIMB銀行的一個名為“Samy Muthu”的戶頭號碼。

她感到非常害怕和驚慌，告訴家人和老板，老板正在追查對方的身分，而家人於12月5日聯絡羅添權求助，並於6日向警方報案。

她說，她沒有付錢給對方，也沒有再接獲對方的訊息，至今亦沒有見到這些裸照出現在臉書或微信號群組里。

女郎稱禁不住金錢誘惑

這名薛姓女子說，她於11月13日或14日開始接獲對方私訊，當時心裡想著是公司顧客，與對方交談無妨，對方向她表示有人要找裸照，直至12月1日才游說她自拍和傳送裸照。 她表示，對方當時只說這些裸照要交給其老板，並沒有表明作何用途，初時她也好奇。不過最終禁不住金錢的誘惑，拍了30張裸照給他，卻反被勒索。 蔡依真吁女性要自我保護 蔡依真促請女性們要懂得保護自己，尤其是對於不認識的陌生人，如果對方要求提供照片，切勿接受，而且遇到類似事件時須謹慎和三思，否則一旦發生後將難以補救，照片流傳出去後，對自己和家人都將帶來負面影響。 她說，這類事件並非新鮮事，有許多在網上流傳，但是一旦發生在自己身上，將難應付，而年輕女性並不成熟，受到引誘時，一旦嘗試一下，後果將不堪設想。

拉惹烏達8“濟公”討錢民眾質疑 拍片上網

（北海11日訊）濟公活佛回到人間？

8名頭罩布料，衣衫襤褸的年輕人，昨天下午2點現身北海拉惹烏達區，他們自稱是“濟公活佛”，挨家挨戶向民眾討錢。

由於近來騙子伎倆千奇百怪，8名“濟公活佛”的舉動引起當地民眾質疑，有人更因此將他們在街上向商家及居民乞討的行徑拍下，並將短片傳給當地議員及放上社交網站。

誤為瘋子給錢打發

根據短片，數名“濟公活佛”頂著大太陽在街上遊蕩，一看到店內或住家有人就趨前表態，有人因為不願“得罪”濟公，給錢了事，也有人當他們是瘋子，也選擇給錢打發他們走人，避之則吉。

記者在當天下午2點多接獲消息後，隨即到北海拉惹烏達區巡視，惟8名“濟公活佛”已不見人影。

志願組織稱沒接投報