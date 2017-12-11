英德數百航班取消 歐洲大暴雪癱瘓交通

（倫敦、柏林11日訊）英國和德國昨天受暴風雪吹襲，其中英格蘭中部和威爾斯北部的降雪量更是四年來最強，影響海陸空交通；德國法蘭克福機場有超過300班航班取消，大批旅客滯留；一艘往返英法海峽的渡輪擱淺，道路封閉、火車服務暫停，並引發多宗交通意外，數百學校停課，英國傳媒甚至以“猶如戰場”形容情況混亂。

英國伯明翰、盧頓、倫敦史坦斯特機場的跑道，為清理積雪而關閉近半天，導致數百航班被取消、延誤或轉飛其他機場。當局呼籲乘客聯絡航空公司了解航班狀況。暴風雪除了影響當地交通外，不少國家前往倫敦的航班也相繼被取消。

英航最受影響，逾240班航機要取消，不少班機延誤達10小時或更久，超過6.5萬名旅客行程受阻。有乘客投訴英航安排不當，大批人要臨急臨忙找酒店客房或被迫在機場留宿。

渡輪擱淺 300人獲救

與此同時，連接倫敦與英格蘭東北部的主要公路M1高速公路北行路段封閉，多地出現冗長的車龍；M25公路同樣出現堵塞。

一艘來往英法海峽的渡輪，因強風在法國北部加萊擱淺，船上306名乘客毫髮無損，並被轉移到另一艘船。法國北部地區及下加萊省2萬多個家庭斷電。

這場暴風雪的降雪量堪稱英國四年來最強，其中威爾斯中部森尼布里奇最嚴峻，積雪達30公分厚，昨天早上氣溫更降至今年以來最冷的攝氏零下11度。當局警告民眾，如非必要不要外出。

暴雪亦影響供電，牛津郡、伯克郡和威爾特郡有2.4萬戶斷電，威爾斯及英格蘭西南部亦有2900戶沒有電力供應。數百所學校周一停課。

英4年來最強暴風雪

氣象局說，倫敦和英格蘭南部的雨雪天氣將持續，風速最高可達時速130公，氣溫會跌至零下15度，路面恐會結冰，呼籲居民盡量避免駕車外出。當局延長大雪警告，並提醒民眾惡劣天氣可能造成周一早上出現交通大混亂。

德國西部昨天亦下大雪，當地最大航空樞紐法蘭克福機場至今已取消近330趟航班，數百班機延誤。

此外，杜塞爾多夫機場也因氣候惡劣而被迫關閉4小時，多趟班機皆受牽連。德國西部的北萊因-西發利亞邦的鐵路交通，也被迫延誤、改道或取消。