【英超聯賽】2比1力挫曼聯 曼市11分領跑創史

（曼徹斯特11日訊）2017/18賽季英超第16輪焦點戰結束，曼市客場以2比1力挫“紅魔”曼聯，將領先擴大到11分。曼市聯賽14連勝創紀錄，曼聯主場40場不敗被終結。大衛席爾瓦打破僵局，拉什福德扳平，奧塔門迪攻入制勝球。

這是第174場曼徹斯特德比。博格巴停賽缺陣，曼聯輪換6人，馬夏爾、馬蒂奇和德赫亞等人回到首發，伊布拉欣莫維奇回到替補席。曼市輪換7人，大衛席爾瓦和德布勞內回到首發，阿奎羅進入替補席。

曼市又刷新英超最佳開局紀錄，已經連續3輪刷新英超最佳開局紀錄。曼市16輪豪取46分，僅僅丟掉兩分。上一輪比賽結束後，曼市以8分領先優勢，創下英超歷史上15輪過後領先優勢最大的球隊記錄，這一輪，他們以16輪11分刷新這個記錄。另外，曼市這一波14連勝，也創下此前由阿申納和切爾西共同保持的英格蘭足球歷史上的單賽季連勝紀錄。

英超懸念提前結束

曼市生吃各路豪門，全取12分，主場5比0利物浦，客場1比0切爾西，客場3比1阿申納 ，客場2比1曼聯。以曼市的強勢表現來看，英超冠軍懸念似乎提前結束。不過，英超歷史上確實有過領先11分陰溝翻船的案例，這兩支球隊分別是1997/98賽季的曼聯和1995/96賽季的紐卡索。

這場比賽也終結曼聯主場40場不敗的紀錄，他們上一次在奧脫福輸球是在2016年9月，當時同樣是輸給曼市。

曼市整場比賽佔據優勢，控球率達到65%。曼市在第43分鐘取得領先，阿什利-揚角球混戰中拖後令致造越位失敗，大衛席爾瓦門前淩空將球打進。上半場補時階段，德爾夫停球失誤，拉什福德跟上將球輕鬆打入球門左下角。曼市在第54分鐘重新取得領先，席爾瓦任意球吊入禁區，盧卡庫解圍失誤，球打在隊友身上彈回，奧塔門迪倒地將球掃入大門。

穆帥：裁判漏判曼聯點球

奧塔門迪此後在禁區內防守埃雷拉時將對方絆倒，裁判奧利弗判埃雷拉假摔，向他出示黃牌。賽後曼聯主帥穆里尼奧表示不滿。穆帥說：“與上賽季一樣，我們在關鍵時刻本來有一個重要的點球機會。很不幸的是，奧利弗犯了一個重大錯誤，比賽當時還有20多分鐘，我們本來可以將比分變成2比2。”曼市主帥瓜迪奧拉賽后說：“我們贏得了勝利，因為我們技高一籌。”

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