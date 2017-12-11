【英超聯賽】2比1力挫曼聯 曼市11分領跑創史

（曼徹斯特11日訊）2017/18賽季英超第16輪焦點戰結束，曼市客場以2比1力挫“紅魔”曼聯，將領先擴大到11分。曼市聯賽14連勝創紀錄，曼聯主場40場不敗被終結。大衛席爾瓦打破僵局，拉什福德扳平，奧塔門迪攻入制勝球。
這是第174場曼徹斯特德比。博格巴停賽缺陣，曼聯輪換6人，馬夏爾、馬蒂奇和德赫亞等人回到首發，伊布拉欣莫維奇回到替補席。曼市輪換7人，大衛席爾瓦和德布勞內回到首發，阿奎羅進入替補席。
曼市又刷新英超最佳開局紀錄，已經連續3輪刷新英超最佳開局紀錄。曼市16輪豪取46分，僅僅丟掉兩分。上一輪比賽結束後，曼市以8分領先優勢，創下英超歷史上15輪過後領先優勢最大的球隊記錄，這一輪，他們以16輪11分刷新這個記錄。另外，曼市這一波14連勝，也創下此前由阿申納和切爾西共同保持的英格蘭足球歷史上的單賽季連勝紀錄。
英超懸念提前結束
曼市生吃各路豪門，全取12分，主場5比0利物浦，客場1比0切爾西，客場3比1阿申納 ，客場2比1曼聯。以曼市的強勢表現來看，英超冠軍懸念似乎提前結束。不過，英超歷史上確實有過領先11分陰溝翻船的案例，這兩支球隊分別是1997/98賽季的曼聯和1995/96賽季的紐卡索。
這場比賽也終結曼聯主場40場不敗的紀錄，他們上一次在奧脫福輸球是在2016年9月，當時同樣是輸給曼市。
曼市整場比賽佔據優勢，控球率達到65%。曼市在第43分鐘取得領先，阿什利-揚角球混戰中拖後令致造越位失敗，大衛席爾瓦門前淩空將球打進。上半場補時階段，德爾夫停球失誤，拉什福德跟上將球輕鬆打入球門左下角。曼市在第54分鐘重新取得領先，席爾瓦任意球吊入禁區，盧卡庫解圍失誤，球打在隊友身上彈回，奧塔門迪倒地將球掃入大門。
穆帥：裁判漏判曼聯點球
奧塔門迪此後在禁區內防守埃雷拉時將對方絆倒，裁判奧利弗判埃雷拉假摔，向他出示黃牌。賽後曼聯主帥穆里尼奧表示不滿。穆帥說：“與上賽季一樣，我們在關鍵時刻本來有一個重要的點球機會。很不幸的是，奧利弗犯了一個重大錯誤，比賽當時還有20多分鐘，我們本來可以將比分變成2比2。”曼市主帥瓜迪奧拉賽后說：“我們贏得了勝利，因為我們技高一籌。”
雙曼20人怒罵推搡 穆帥被潑奶砸頭
據英國媒體消息，曼聯和曼市在賽後的球員通道和更衣室爆發大規模衝突（大約20人），曼聯主帥穆里尼奧被潑奶和砸頭。
曼市助教被打流血
英媒稱，事件的起因是曼市球員在更衣室放音樂慶祝。穆里尼奧和盧卡庫走到曼市更衣室門前要求他們的球員展現出更多的尊重。穆帥當面指責埃德森在比賽後期拖延時間。隨後，曼市門將埃德森和穆帥爆發激烈的爭吵。這導致事態失控，雙方互相怒罵和推搡。據悉，穆里尼奧被潑一身牛奶和水，還被塑料瓶砸中頭部。曼市助教阿爾特塔面部眉毛處受傷染紅。最終保安人員介入，混戰才得以控制和結束。
知情人士透露：“人們簡直無法相信他們所看到的，這幾秒鐘簡直太瘋狂了，人們大聲吵鬧、尖叫。看起來，事情可能會徹底失去控制。”