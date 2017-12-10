假奶粉冒名牌 嬰兒喝後嘔吐 廠家投報揭發

（新山10日訊）新山疑出現假奶粉！柔佛州貿消局日前接獲某名牌奶粉廠家投報後在新山5個地區展開突擊行動，起獲210盒懷疑摻有假奶粉、價值約4萬2000令吉的冒牌奶粉。據悉，有嬰兒食用這些冒牌奶粉後嘔吐。

柔州貿消局局長凱魯安華今日在記者會表示，當局起獲的這些奶粉，尚需等待化驗局提供的報告，以進一步確認奶粉採用何種成分，才能斷定真偽。

他揭露，疑似假奶粉的冒牌貨在包裝上幾乎與真品無異，仿真度極高，若非廠家本身調查及揭發，一般人根本無法辨認真偽。

“疑似假的奶粉採用的包裝幾可亂真，而且售價和真品一樣逾200令吉，不同的是，假奶粉包裝盒底下的編碼與真品不同，還有錫紙包裝袋的齒狀開口和真品平整的開口包裝也有些許差異。”

業者堅稱不知拿到假貨

柔貿消局是在接獲投報後，於本月7日中午12時，由新山貿消局執法官員納查里率領執法人員，前往新山、士姑來的努沙再也花園、順和花園、胡姬花園、麗寧鎮以及福林園，展開取締行動。行動中，執法人員從其中3處起獲210盒疑似冒牌奶粉。

將循發貨單追蹤供應商

凱魯安華說，上述5個地區的雜貨店和中藥店，皆屬同一名50餘歲業者的名下，但該業者堅稱自己並不曉得所拿取的貨是假貨，因此在調查期間，當局暫未扣留任何人。

不過，基於該業者提供的發貨單，單據上顯示的供應商地址和公司皆是偽造的，該局將聯合受影響廠商繼續循著這一條線索展開調查，以追蹤相關供應商的來歷。

家長投訴孩子吃後嘔吐