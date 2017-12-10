假奶粉冒名牌 嬰兒喝後嘔吐 廠家投報揭發

（新山10日訊）新山疑出現假奶粉！柔佛州貿消局日前接獲某名牌奶粉廠家投報後在新山5個地區展開突擊行動，起獲210盒懷疑摻有假奶粉、價值約4萬2000令吉的冒牌奶粉。據悉，有嬰兒食用這些冒牌奶粉後嘔吐。
柔州貿消局局長凱魯安華今日在記者會表示，當局起獲的這些奶粉，尚需等待化驗局提供的報告，以進一步確認奶粉採用何種成分，才能斷定真偽。
他揭露，疑似假奶粉的冒牌貨在包裝上幾乎與真品無異，仿真度極高，若非廠家本身調查及揭發，一般人根本無法辨認真偽。
“疑似假的奶粉採用的包裝幾可亂真，而且售價和真品一樣逾200令吉，不同的是，假奶粉包裝盒底下的編碼與真品不同，還有錫紙包裝袋的齒狀開口和真品平整的開口包裝也有些許差異。”
業者堅稱不知拿到假貨
柔貿消局是在接獲投報後，於本月7日中午12時，由新山貿消局執法官員納查里率領執法人員，前往新山、士姑來的努沙再也花園、順和花園、胡姬花園、麗寧鎮以及福林園，展開取締行動。行動中，執法人員從其中3處起獲210盒疑似冒牌奶粉。
將循發貨單追蹤供應商
凱魯安華說，上述5個地區的雜貨店和中藥店，皆屬同一名50餘歲業者的名下，但該業者堅稱自己並不曉得所拿取的貨是假貨，因此在調查期間，當局暫未扣留任何人。
不過，基於該業者提供的發貨單，單據上顯示的供應商地址和公司皆是偽造的，該局將聯合受影響廠商繼續循著這一條線索展開調查，以追蹤相關供應商的來歷。
家長投訴孩子吃後嘔吐
廠商接獲家長投訴指孩子吃了其品牌的奶粉後嘔吐，才揭發有人疑生產冒牌奶粉一事！
據瞭解，疑品牌遭盜用的奶粉廠商是4個月前接獲民眾申訴，指幼兒食用了該品牌奶粉後出現嘔吐情況。該廠家先依據消費人提供的線索暗中調查，直至掌握相關證據後，才向柔州貿消局投報。
凱里安華說，據他瞭解，出現嘔吐的嬰孩已無大礙，不過他促請父母留意，若孩子食用奶粉後出現不適情況，應馬上帶孩子到診所看診，若覺得可能問題出在奶粉，可向貿消局投報或查詢。
他強調，當局目前已援引2011年商品事務法令8（2）（b）條文調查此案，為確保州內其他地區未受影響，柔州貿消局也將持續跟進。
在上述條文下，任何首次違法者將面對每件展示商品罰款1萬令吉的懲罰或監禁不超過3年；若重犯，則需面對每件展示商品罰款2萬令吉或監禁不超過5年的懲戒。
今日出席記者會的還包括柔州貿消局執法組主任阿里斯和新山貿消局執法官員諾傑菲里。(BPK)