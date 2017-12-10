美承認耶城違反國際法 阿盟促特朗普撤回決定

（耶路撒冷、開羅10日訊）美國總統特朗普近日承認耶路撒冷為以色列首都，在中東多國掀起政治風波。阿拉伯聯盟的外長們發表聯合聲明要求特朗普收回決定，更要求聯合國安理會通過譴責決議以反對美方的決定，同時呼籲國際社會承認東耶路撒冷是巴勒斯坦國的首都，作為抗衡。
阿拉伯聯盟成員國的外長昨天在埃及首都開羅召開緊急會議，會後發表聲明指“這次美國對耶路撒冷政策的轉變是個危險的發展，美國已脫離了（中東）和平進程支持者及調停者的角色。”並稱將向聯合國安理會提出動議，要求宣佈特朗普的決定“違反國際協議及沒有法律效力”。
考慮經濟制裁美國
蓋特指，特朗普的舉動等同將佔領行為合法化。以色列是在1967年的中東戰爭，佔據並吞併東耶路撒冷。
黎巴嫩外長提出，一定要採取先發制人措施，開始是外交措施，然後政治方式，最後是經濟和金融制裁。
破壞阿拉伯國家信任
不過，決議草案中沒有包括任何對美國的懲罰行動，如呼籲抵制美國貨、暫停或降低與華府的關係。多名阿拉伯外交官員透露，部分阿盟成員原想讓決議包含懲罰措施，懲罰所有步美國後塵、承認耶路撒冷為以色列首都的國家。但溫和派阿拉伯國家視這麼做太過激進，最後只好作罷。
他們亦透露將於一個月內再次會面，討論事件進展以及準備採取新一輪行動。阿盟主席蓋特說，特朗普的舉動破壞了阿拉伯國家對美國作為中東和平支持者的信任。
另外，美國副總統彭斯將於本月稍後時間到中東外訪，巴勒斯坦自治政府已確認主席阿巴斯不會與他會面，以示不滿美方決定。埃及東正教科普特主教塔瓦德洛斯二世也拒絕接見彭斯，以抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都。
傳沙地暗撐特朗普 游說巴接受新和平計劃
巴勒斯坦官員向英國傳媒透露，沙地雖然曾公開批評美國總統特朗普承認耶路撒冷為以色列首都的決定，但沙地王儲穆罕默德曾於上月邀請巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯到利雅得作客，為美國當說客，向對方推銷以巴和平方案。
報導指穆罕默德曾與阿巴斯商討過由特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納提出的方案，讓巴勒斯坦人在加沙及約旦河西岸部分地區立國，惟現有的猶太殖民區仍會存在。阿巴斯當場拒絕，並指出方案如何不利巴勒斯坦人，沙地當時表示理解。
沙地王室對記者的相關詢問並無回應；白宮官員則稱，庫什納並沒有請沙地王儲和阿巴斯談起這項計劃。
促國際看輕誰是無賴 朝借機譴美邪惡
特朗普承認耶路撒冷為以色列首都，招致伊斯蘭國家以至國際社會批評，就連美國死敵朝鮮也插嘴，譴責特朗普此舉是“魯莽及邪惡的行為”。
朝鮮官媒朝中社引述外交部發言人的回應，指摘特朗普決定承認耶路撒冷為以色列首都，並將搬遷美國駐以色列大使館，是公然無視和褻瀆國際社會一致意願和法律，應受全世界口誅筆伐。他稱，耶路撒冷的地位問題非常敏感，應通過恢復巴勒斯坦人的民族權利，並全面持久解決中東問題，從而公正處理。
發言人又語帶雙關，暗批特朗普之前針對朝鮮的言論，嘲諷“老瘋子”特朗普曾在聯合國妄稱“徹底摧毀”一個主權國家，故這次的行動亦見怪不怪。他說，國際社會可藉此看清誰才是破壞世界和平的無賴，又呼籲抱有期待的國家快識破美國的原形。
以巴連日衝突逾百人傷
巴勒斯坦人連續第三天示威，抗議特朗普宣佈承認耶路撒冷是以色列首都。巴勒斯坦消息指，在約旦河西岸、東耶路撒冷及加沙地帶，有150人與以色列軍警衝突時受傷。其中25人是吸入催淚氣體及被以軍發射實彈所傷。紅新月會則稱，在西岸及東耶路撒冷治療了140名傷者。
以色列警方說，在東耶路撒冷有4名警員輕傷，並拘捕十多名拋擲石塊的巴勒斯坦人。以軍早前報復巴勒斯坦激進組織哈馬斯，對以色列發射火箭，空襲加沙地帶4座建築物，包括軍工廠及武器庫，至少2名哈馬斯成員死亡。
內塔尼亞胡訪法遇示威
全球多處續有示威，抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都，以及支持巴勒斯坦。法國巴黎有民眾示威，表明不歡迎以色列總理內塔尼亞胡到訪，又批評總統馬克龍接待內塔尼亞胡，形容他是同謀。