美承認耶城違反國際法 阿盟促特朗普撤回決定

（耶路撒冷、開羅10日訊）美國總統特朗普近日承認耶路撒冷為以色列首都，在中東多國掀起政治風波。阿拉伯聯盟的外長們發表聯合聲明要求特朗普收回決定，更要求聯合國安理會通過譴責決議以反對美方的決定，同時呼籲國際社會承認東耶路撒冷是巴勒斯坦國的首都，作為抗衡。

阿拉伯聯盟成員國的外長昨天在埃及首都開羅召開緊急會議，會後發表聲明指“這次美國對耶路撒冷政策的轉變是個危險的發展，美國已脫離了（中東）和平進程支持者及調停者的角色。”並稱將向聯合國安理會提出動議，要求宣佈特朗普的決定“違反國際協議及沒有法律效力”。

考慮經濟制裁美國

蓋特指，特朗普的舉動等同將佔領行為合法化。以色列是在1967年的中東戰爭，佔據並吞併東耶路撒冷。

黎巴嫩外長提出，一定要採取先發制人措施，開始是外交措施，然後政治方式，最後是經濟和金融制裁。

破壞阿拉伯國家信任

不過，決議草案中沒有包括任何對美國的懲罰行動，如呼籲抵制美國貨、暫停或降低與華府的關係。多名阿拉伯外交官員透露，部分阿盟成員原想讓決議包含懲罰措施，懲罰所有步美國後塵、承認耶路撒冷為以色列首都的國家。但溫和派阿拉伯國家視這麼做太過激進，最後只好作罷。

他們亦透露將於一個月內再次會面，討論事件進展以及準備採取新一輪行動。阿盟主席蓋特說，特朗普的舉動破壞了阿拉伯國家對美國作為中東和平支持者的信任。

另外，美國副總統彭斯將於本月稍後時間到中東外訪，巴勒斯坦自治政府已確認主席阿巴斯不會與他會面，以示不滿美方決定。埃及東正教科普特主教塔瓦德洛斯二世也拒絕接見彭斯，以抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都。

傳沙地暗撐特朗普 游說巴接受新和平計劃