【英超聯賽】客場送莫耶斯首勝 藍調衛冕難矣

（倫敦10日訊）德比戰中在客場0比1不敵西罕，切爾西先賽一場落後榜首11分，幾乎可以提前宣告衛冕失敗！

這一周對切爾西來說並不愉快，繼周中戰平馬德里體育會丟失歐冠小組第一，淘汰賽抽籤大概率面對強敵後，週六又在倫敦小德比戰中，送莫耶斯接任“錘子幫”以來的首場勝利，沒能抓住本輪曼徹斯特雙雄鷸蚌相爭的大好機會。

在周中經歷了一場惡戰後，孔蒂並沒有對首發陣容進行太多調整，僅用阿隆索輪換出場，但剛剛開場7分鐘，切爾西就遭到迎頭棒喝，阿瑙托維奇、蘭奇尼和安東尼奧前場精彩配合，撕破了切爾西的防守，在阿瑙托維奇打出致命一擊瞬間，藍調禁區內有四名本方球員卻沒能完成阻攔，1比0，奧地利國腳得以打入今夏加盟西罕後的首球。

丟球後的切爾西大舉反攻，但收效不大，反而西罕反擊戰打得有聲有色，孔蒂球隊后防線被攪得苦不堪言，由卡希爾領銜的這條防線面對以速度見長的西罕攻擊線顯得力不從心，如果沒有坎特的全力保護，切爾西恐怕丟球數不止一個，之前表現出色的小將克裡斯滕森本場疲於奔命，下半場還逃過一次禁區手球犯規，被好好上了一課。

空有場面效率欠奉

也許是受到連續一周雙賽的影響，切爾西本場踢得非常缺乏活力，防守沒有章法不說，組織進攻的時候也顯得很急躁。數據顯示，全場比賽，切爾西控球率以69.3%比30.7%遙遙領先，球在西罕區域的時間佔到了35%，在切爾西區域只有25%，傳球次數是對方兩倍還多，射門比更是達到19比5，幾乎達到了對手的四倍，但依舊無法改變0比1落敗的事實。

而從實際的效率來看，切爾西輸得並不冤枉。雖然射門次數佔絕對優勢，但射正次數卻是2比2持平。而從射門的方式來看，切爾西19次射門有17次來自陣地戰，沒有1次來自反擊戰，而西罕5次射門中就有來自反擊的射門，同時他們28次嘗試過人，23次成功，成功率超過80%。

此役之後，切爾西停留在32分，不僅美俄能縮小與榜前雙雄的差距（曼市11分；曼聯3分），老三地位也因此受到動搖，只要利物浦能夠於週日默西塞德德比中取勝埃弗頓，紅軍將取代藍調升上第三名；而西罕在取得保級關鍵3分後，排名稍稍上升1位，目前排在倒數第三名，積分與第17名的的西布隆持平。