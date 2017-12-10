爆來真的 章子怡遭鞏俐甩7巴掌

（北京10日訊）真打！鞏俐甩章子怡7巴掌！

出道多年的章子怡，曾獲得許多電影獎項，精湛演技備受肯定，她近來擔任綜藝節目《演員的誕生》評審，在點評參賽者的演技時透露，自己過去與鞏俐合作《藝伎回憶錄》（Memoirs of a Geisha）時，與對方的一場“甩巴掌”戲碼，拍了七八次，都是來真的。

章子怡透露，拍攝之前的兩人在開拍前商討表演方法。“她（鞏俐）說：‘要不來真的吧？這個假的，到時候打不好，還得來來回回（打）都不真實。’我說行！”章子怡回憶起當時的情境，稱自己緊張到眼睛和嘴唇都在發抖。“那一大嘴巴呼得我，拍了7條還是8條，不記得了。”

扯出陳年恩怨

隨後，章子怡稱在回家卸妝以後，發現自己臉上被打出了掌印，雖然辛苦但是她依舊覺得受益良多。

不過，這巴掌論也扯出兩位大導演張藝謀的前愛將的一片陳年恩怨，當年張藝謀找“小鞏俐”章子怡拍攝《我的父親母親》、《英雄》、《十面埋伏》時，就被“戀鞏情結”，而造成兩人有心結，直至兩人合作《藝伎回憶錄》時，更鬧出不和、后不見后之說，在某屆上海電影節閉幕式上，當時鞏俐被問到參加閉幕式的原因，是不是因為章子怡沒來，本來還微笑著的她立即變了臉色，臉上僵了一下直說：“我不懂這個問題什麼意思，誰生氣？生什麼氣啊？我不知道怎麼回答你。” 之後便直接走人。