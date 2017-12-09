（檳城、大山腳9日訊）疑沒錢籌備婚禮，一名毒品前科犯夥同2名友人共乘一輛白色轎車在檳吉兩州四處搶劫“撲水”，昨午更兇狠在馬路上攔截一名戴金項鍊的摩多騎士，在眾目睽睽下揮刀砍傷對方的頭部及手部。警方調查也顯示，嫌犯之前也當街攫奪婦女的手提袋及獨闖雜貨店，搶走員工財物，是隨機幹案犯。

這宗搶劫案於昨午3時，在大山腳雙溪里武路發生，過程被路過的駕駛者用手機拍下後，交由警方調查。

38歲摩多騎士是大山腳養雞業者洪建榮，剛於上個月7日慶祝生日。根據事主弟弟的報案，哥哥被其中一名劫匪伸手搶走項鍊後，被砍傷頭部及手部，目前在檳島一家私人醫院接受治療。

天網恢恢，前科犯於昨晚8時獨自駕車在威南新邦安拔尋求目標時，被大山腳自願治安隊及威南新邦安拔治安醒覺公會的隊員盯上後，通知警方展開逮捕。

前科犯落網

當時，前科犯企圖加快車速逃走，但仍被威中警區和威南警區的專案小組人員給攔下，並當場搜獲2個手機、一把19.5吋巴冷刀、一把13吋切肉刀及2個車牌。

經警員盤問，來自威南樟角的34歲巫裔匪徒有5項毒品前科，他承認夥同友人搶劫從事養雞生意的摩多騎士，同時也承認之前在威中、威南及居林犯下的數宗劫案。

警方過後依據情報，於午夜12時30分，到威南一家旅社展開突擊，逮捕前科犯的25歲未婚妻，並起獲4個各品牌手機。這名無業女子來自太平，她被捕時向警員聲稱對於未婚夫的行蹤不知情，未婚夫只把打鎗回來的手機交給她保管。