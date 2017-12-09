（檳城、大山腳9日訊）疑沒錢籌備婚禮，一名毒品前科犯夥同2名友人共乘一輛白色轎車在檳吉兩州四處搶劫“撲水”，昨午更兇狠在馬路上攔截一名戴金項鍊的摩多騎士，在眾目睽睽下揮刀砍傷對方的頭部及手部。警方調查也顯示，嫌犯之前也當街攫奪婦女的手提袋及獨闖雜貨店，搶走員工財物，是隨機幹案犯。
這宗搶劫案於昨午3時，在大山腳雙溪里武路發生，過程被路過的駕駛者用手機拍下後，交由警方調查。
38歲摩多騎士是大山腳養雞業者洪建榮，剛於上個月7日慶祝生日。根據事主弟弟的報案，哥哥被其中一名劫匪伸手搶走項鍊後，被砍傷頭部及手部，目前在檳島一家私人醫院接受治療。
天網恢恢，前科犯於昨晚8時獨自駕車在威南新邦安拔尋求目標時，被大山腳自願治安隊及威南新邦安拔治安醒覺公會的隊員盯上後，通知警方展開逮捕。
前科犯落網
當時，前科犯企圖加快車速逃走，但仍被威中警區和威南警區的專案小組人員給攔下，並當場搜獲2個手機、一把19.5吋巴冷刀、一把13吋切肉刀及2個車牌。
經警員盤問，來自威南樟角的34歲巫裔匪徒有5項毒品前科，他承認夥同友人搶劫從事養雞生意的摩多騎士，同時也承認之前在威中、威南及居林犯下的數宗劫案。
警方過後依據情報，於午夜12時30分，到威南一家旅社展開突擊，逮捕前科犯的25歲未婚妻，並起獲4個各品牌手機。這名無業女子來自太平，她被捕時向警員聲稱對於未婚夫的行蹤不知情，未婚夫只把打鎗回來的手機交給她保管。
向羅里司機求助 劫匪仍上前打搶
洪建榮說，他被劫匪攔路後，掉頭跑向羅里司機求助時，劫匪還很兇狠跟上前強搶他的項鏈，完全不怕。
他今日在病房接受本報訪問時說，他之前在察覺有車尾隨時，便已提高警惕，沒想到還是被攔劫。
他說，當他向羅里司機高喊“我被打搶，救救我”時，對方也受驚嚇而不知所措。劫匪也趁機把車子橫停路中擋住羅里。
“我看見後，馬上脫下腰包丟入羅里，但其中2名劫匪也下車跟上前搶我的項鏈。”
他說，在糾纏中，項鏈也被扯斷。他立刻把斷掉一半的項鏈拋入羅里駕座，沒想到其中一匪還爬上去撿。
“若不是羅里司機拿起鐵鉤，劫匪也不會知難而退。”
“不過，另一劫匪就很生氣，用菜刀敲打我的背部，說再反抗就要砍死我。然而，我還是被砍傷。”
洪建榮的右手腕、左手背及頭部，都受到嚴重砍傷。他為求保命，把撿到的巴冷刀朝對方丟出，並擊中轎車，但劫匪已上車逃走。
右手手筋被砍斷
洪建榮說，他的右手手筋被砍斷，所幸已動手術治療，但預計要養傷3個月至半年才能完全康復。
他說，之前他已聽說這批劫匪搶劫了一間便利店，而且最近也常發生攫奪案，沒想到他午餐後準備回雞場，就輪到他遭殃。
“我看見那輛賊車時，由於車後鏡有用塑膠袋覆蓋破裂處，所以印象很深刻。”
警另逮捕2無業男
威中區警區主任聶羅斯說，警方過後繼續展開行動，於今日凌晨2時，在馬章武莫打昔戎絨一間沒有門牌的屋子逮捕2名巫裔男子，其中一人見到警員時，還企圖逃跑。
“屋內2人分別來自威南雙溪爪夷的26歲無業男子，有6項刑事及3項毒品的前科，他承認涉案；以及來自居林的21歲男子，是一名工廠員工，他否認涉案。警方在屋內起獲一把折刀及2個手機。”
他說，隨後警方於凌晨4時，又在居林逮捕一名26歲無業男子，這名男子承認涉案，警員在其身上起獲一個手機。經調查，這名男子有2項刑事及2項毒品的前科。
目前警方援引刑事法典394條文（搶劫傷人）調查此案，涉案嫌犯已被警方帶上法庭申請延長扣留令。
2電眼拍下幹案過程
嫌犯除了在大山腳犯案攔劫砍傷洪建榮，警方也公佈另2段閉路電視拍下的畫面，顯示嫌犯等人橫跨檳吉兩州四處搶劫。
其中一段48秒畫面顯示，嫌犯乘車尋找目標，在鄉區小路發現一名婦女後，即下車搶奪對方的手提袋。
另一18秒畫面則顯示嫌犯一人走進雜貨店，假裝問貨後，就走向櫃台處搶走女員工的財物。