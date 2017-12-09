新疆大逮捕58維族人 喀什大學禁閱非法宗教書

（烏魯木齊9日訊）世界維吾爾代表大會發言人迪里夏表示，中國當局過去一週在新疆展開大規模捉捕行動，至少有58名維族人被捕；而當地的喀什大學亦被下達8項禁令，包括禁止師生觀看恐怖主義視頻及非法宗教書籍。

據自由亞洲電台報導，此次行動是由喀什地區公安、武警等聯合展開。當局以收藏非法宗教刊物、從事非法宗教宣傳等理由拘押58人，包括9名婦女。

維族大會斥恐嚇變相迫害

當局還在喀什大學下達8項禁令，包括禁看禁聽恐怖主義視頻、禁閱非法宗教或反動書籍、禁止瀏覽非法網站和國外暴恐網站、不能參加任何反動組織，亦不能參加任何宗教活動等。不過，校方未有證實相關說法，僅表示不清楚。

迪里夏指出，上述禁令不僅針對大學教職員工，還包括學生甚至家屬。這對他們是心靈上的一種恐嚇，脅迫放棄自己的信仰，是變相迫害。

旅外哈薩克人須註銷戶口

此外，新疆警方還要求身在海外已有外國國籍的哈薩克人，回當地辦理戶口註銷手續。不過，有旅居哈薩克的新疆人擔心回新疆後會被限制離境，因此前已出現過類似情況。

前天，新疆哈薩克民間組織在哈薩克首都舉行記者會，要求中國當局釋放早前逮捕的逾160名哈薩克人，表示這些人大多是因為宗教信仰，或在網上傳遞視頻而被捕。