【英超聯賽】曼城德比火爆上演 魔月生死相搏

（曼徹斯特9日訊）2017/18賽季的英超首回合曼徹斯特德比即將上演，這不僅僅是英超前兩名之間的直接對決，更是同城死敵的正面狂飆，同時還是兩大名帥的再次鬥法，究竟是曼聯捍衛主場榮譽，保留爭冠希望？還是曼市蕩平夢劇場，在積分榜上一騎絕塵？全世界都在等待。

積分榜上，曼聯目前落後曼市8分，紅魔在這場德比沒有輸球的餘地。他們在主場已經各項賽事40場不敗，追平了1966年創下的隊史記錄，他們離創造紀錄僅一步之遙；先拋開紀錄不談，若失利的話，他們就會落後曼市11分，反超幾乎不再可能。

締造偉大紀錄一戰

曼市不怕夢劇場的恐怖氣氛，過去5個賽季造訪此地取得3勝1平1負，且他們在瓜帥的率領下幾乎沒有敵手。前15輪英超，藍月軍團14勝1平，連續13輪擊敗對手，追平阿申納和切爾西共享的英超連勝紀錄，欲獨享紀錄同樣是一步之遙。

瓜帥交手記錄佔優

上賽季，穆裡尼奧與瓜迪奧相聚英超賽場，再續前緣。但是兩人在曼市的處子賽季，發揮的空間有限。在這個夏天，雙方重金引援，為各自量身打造了豪華陣容，聯賽與歐冠的成績證明兩人真正意義上的對決即將上演。本場比賽，兩人將迎來正式比賽的第20次交鋒，在此前的19場較量，瓜帥獲得9勝6平4負佔上風。

博格巴無緣出戰德比對於曼聯肯定是巨大的損失，數據顯示，沒有博格巴的曼聯勝率暴跌30%多，而進球數等其他數據也出現了下滑。英媒統計出了本賽季博格巴出戰與缺戰時曼聯的數據，並進行了對比。

無博格巴勝率驟降三成

在博格巴出戰的比賽中，曼聯的勝率高達87.5%，場均得到2.75個積分，同時曼聯的場均進球數為3個，一旦法國中場缺戰，曼聯的勝率僅為57.1%，場均得分僅有1.85分，進球數也有3個下滑到1.57個。

除了博格巴外，曼聯這邊因傷缺陣的還有拜利、費萊尼和卡里克，而曼市陣營只有門迪和斯通斯兩人無法出戰，大衛-席爾瓦證實將傷勢無礙，可以在德比戰中復出，陣容相對齊整。

英媒：魔力鳥為全英超而戰

如果穆裡尼奧能率隊贏了曼市，那就在氣勢上站住了腳，曼聯會加速前進的步伐，更有信心地向英超冠軍前進，球員心氣會得到極大的增強，這在漫長賽季裡比技戰術還重要，每一支獲得英超的冠軍球隊都是在一場場勝利中培養了冠軍的氣質，兩賽季前列斯特如是，上賽季切爾西亦如是。曼聯贏了曼市，就告訴其他球隊不要認慫，曼市不是不會輸球，穩住，也能贏曼市。這樣，接下來的英超比賽才會有球隊放下心理負擔全力跟曼市扳手腕。喜歡誇張的英國媒體甚至直言，曼聯要為整個英超而戰，只有曼聯能贏曼市，英超才能繼續保持懸念，否則太早失去懸念就沒意思了。