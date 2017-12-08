撞傷兄妹不顧而去 民眾砸車司機逃脫

（吉隆坡8日訊）一對兄妹上月22日下午約1時，共乘摩多到郵政局繳付電費，途經文良港雲頂吉冷路十字路口，不幸與一輛違例闖紅燈的休旅車相撞，惟肇禍司機當時停下轎車後，看了一眼躺在地上已陷入昏迷的兄妹後，就假借要將車輛停泊好為由，上車後便猛踩油門逃逸；多名熱心人士當下奮起直追，並激動的打爆車鏡及插破轎車輪胎逼使司機停車，惟慌亂中仍讓後者成功逃脫。

兩兄妹在被撞後，當場昏迷，其中15歲的妹妹黃稞茵傷勢最嚴重，她從摩多後座彈飛越過肇事轎車，爾後再重摔落地，造成右腿骨折、腦部創傷出現大片淤血，在醫院加護病房昏迷了10天，前後共動了2次腦部手術，至今仍處於意識不清的狀態；哥哥則蒙受皮外傷，下巴縫了6針。

家屬強烈呼吁目擊事發經過的民眾或車主能挺身而出提供更多情報，以便讓警方儘早採取行動，對付撞後逃的肇事司機。

哥哥黃傑豪（21歲）週五在吉隆坡中華大會堂副會長薛富豐的陪同下召開記者會。他指出，他在事發當天下午約1時15分載著妹妹準備前往郵局，途經上述十字路口，當紅燈轉綠後，他們跟在一輛羅里後方直行，沒想到反方向突然衝出一輛轎車違例轉彎，他因剎車不及撞上對方的車身。

他說，妹妹被猛烈的撞擊力而彈起越過轎車墜地，而他則連同摩多一起倒地，陷入短暫昏迷。

他指出，當時該路口綠燈僅允許直行的車輛川行，但轎車司機卻擅闖紅燈，魯莽穿越直行的車輛打算進行右轉，由於當時他的摩多是在羅里後方，疑是轎車司機沒察覺而釀禍。

根據現場有目擊者指出，肇禍司機是一名年約50歲的中年巫裔男子，對方在車禍後曾下車查看，但卻以要停泊好車子以免阻礙交通為由，跳上車便逃走。

熱心人士事後向家屬轉述，現場有幾名熱心騎士馬上狂追逃逸的司機，甚至敲破轎車車鏡及插破轎車輪胎，卻沒想到司機仍不願停車，繼續逃跑，所幸熱心人協助下，取得轎車的照片及車牌號碼。

此外，傷者母親張彩雲（45歲，家庭主婦）指出，一名目擊經過的好心安哥也在案發隔天，以證人身份陪同她前往警局報案。

“那個安哥當時與肇事司機同一方向，並在紅綠燈前停下，但卻看見肇禍司機強硬繞過其它轎車為例闖紅燈轉彎，因此他對這輛轎車特別關注，結果真的讓他目擊了車禍發生。”（TKM）

警未逮捕任何人

除了母親到警局報案，兒子黃傑豪也在出院後即24日，與另一名目睹案發的朋友前往警局報案。儘管報了兩次案，加上掌握了肇事轎車的車牌資料，但警方至今仍沒逮捕任何人，並推說對方沒做出投報，而警方已上門但卻找不到人，任由案件調查停滯。

張彩雲聲稱，根據消息，肇事司機與車主並非同一人，而肇事轎車的路稅也已逾期。換言之，該轎車不具備車險的保障。

女兒至今仍重傷留院，對於警方緩慢的調查進度，令家屬感遺憾，屢次向查案官查詢都被告知繼續等待，讓他們感到非常無助。

她希望，大眾能給予協助，以便儘早將肇事者揪出，還兒女一個公道。（TKM）

15歲女兒已甦醒

張彩雲提及，兒子及女兒在案發後由好心人載送往附近的私人醫院，但基於女兒傷勢嚴重，因此，較後轉往國大醫院救治。“醫生說女兒的腦有淤血，傷勢嚴重，為她動了腦部手術，她在加護病房昏迷了10天，儘管現在已甦醒，但眼睛卻無法如常人般轉動，也不認得任何人，只是我們叫她動手指時，她有給予回應。”

她指出，女兒除了腦淤血，右腿也在車禍中骨折。

“12月7日，院方再為女兒動了第二次腦部手術，因發現腦積水的現象，不過她的情況至今仍沒明顯好轉。”

張彩雲說，女兒案發時有戴頭盔，但相信是撞擊力道太強，以至於頭盔在空中脫離頭部，造成她腦部重創。

薛富豐：警應給家屬一個交代

吉隆坡中華大會堂副會長薛富豐聲稱，在人證物證俱備的情況下，本身不認為警方要找到肇事者是一件難事，不明白何以半個月過去，卻沒任何案件進展。

他說，警方有必要給予家屬一個交代，同時也呼籲目擊者主動聯繫他的手機016 6944444或警方，以便提供更多情報，讓警方加快調查步伐。

該會法律顧問拿督黃明山則建議，家屬除了到諧街交通警察總部報案，也要再到普通警局報案，即要求警方從刑事角度展開調查。

“交通警局的調查程序較為繁複，加上對方沒主動投案，警方不能貿然斷定任何一方犯錯；但這宗案件涉及撞後逃的刑事因素，家屬可再向普通警局投報。”

他說，這宗並非普通的交通意外，肇事司機逃逸，加上轎車的路稅已逾期，懷疑當中涉及刑事成分，建議警方援引1987年陸路交通法令43（危險駕駛）條文展開調查。

在此條文下，一旦罪成最高可被判監不超過12個月，或罰款不低於4000令吉或最高1萬令吉。

出席週五記者會的包括吉隆坡中華大會堂財政林黎輝、會員福利及公共服務局成員劉文鴻、李國捷、律師團代表劉可晶。