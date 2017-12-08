【美認耶城以色列首都】 加沙火箭襲以國城鎮 以軍還擊哈馬斯據點

（加沙8日訊）隨著美國總統特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，中東局勢陷入緊張，以色列最靠近加沙的城鎮斯代羅特鎮昨日遭3支從加沙發射的火箭攻擊，地方議會一度發出紅色空襲警報。以色列軍方隨後表示，其中兩支火箭落在巴勒斯坦境內，第三支火箭則墜入以色列一處空地，以軍已馬上還擊，成功擊毀哈馬斯在加沙的兩個據點。
以色列傳媒昨天報導，與加沙相距不到1公里的斯代羅特鎮響起紅色警號，表示城鎮受到攻擊。以軍後來證實，有3支火箭向斯代羅特鎮發射。不過，目前還沒有組織宣稱發射火箭。
在加沙和約旦河西岸，數以百計的巴勒斯坦人今天持續上街示威，抗議特朗普的決定，有人投擲石頭、高呼口號、焚燒美國和以色列國旗並衝擊以軍檢查站；以色列則派出大批士兵嚴陣以待，雙方衝突激烈。在伯利恆，以軍士兵發射水炮和催淚彈驅散人群，巴人組織指有52人受傷，當中還有人中鎗。
各地持續示威反美
另外，其他中東國家包括黎巴嫩、土耳其、埃及、伊拉克等都有人響應上街示威，或前往當地的美國大使館抗議，反美情緒高漲。同時，由伊朗什葉派民兵支持的伊斯蘭組織“真主黨運動”號召發動新起義，斥責特朗普的決定愚蠢，並揚言攻擊駐伊拉克美軍。
在歐洲，荷蘭阿姆斯特丹一名男子昨天手持巴勒斯坦旗幟，破壞當地一間猶太食店，並高喊“真主偉大”。警員到場拘捕疑犯，但未透露他的國籍身份。
目擊者拍攝到的畫面，顯示一名男子在猶太食店前揮舞巴勒斯坦旗幟，然後以木塊打破食店玻璃窗，再闖入並偷走店內一面以色列國旗。接報到場的警員起初沒阻止他，隨後才以胡椒噴霧制伏並帶走他。
警方表示，疑犯是一名持臨時居留證的29歲男子，已被控以刑事毀壞罪名。
美國務院發全球警戒 海外公民須注意安全
（華盛頓8日訊）有鑑於中東國家及大批穆斯林不滿，更有什葉派民兵組織揚言攻擊美國駐軍，美國國務院昨天隨即發佈“全球警戒”，警告所有海外美國人可能處於危險，但未有提及是否與耶路撒冷一事有關。
美國國務院警告，海外美國人應警惕由恐怖主義、政治動盪、暴力及示威等事件帶來的危險，強烈鼓勵所有公民保持高度警惕，採取適當措施以提高安全意識。
早於本月5日，國務院已呼籲美國公民盡量避免前往耶路撒冷舊城區和西岸。美國對上一次因國家政策而發佈“全球警戒”，是於2003年宣佈發動伊拉克戰爭後。
另外，美國駐約旦大使館6日也接連在推特發文，警告當地美國人保持低調並留意事態發展，對可能出現的暴力示威保持戒備。約旦首都安曼大使館停止辦理常規公眾服務，同時呼籲小孩暫勿前往學校。
美副總統聖誕前到訪 巴勒斯坦表示不歡迎
全力支持承認耶路撒冷為以色列首都的美國副總統彭斯，本月稍後時間將出訪中東，預料會在聖誕前到訪以色列和部分巴勒斯坦自治區。不過，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯所屬的法塔赫派系已有高級官員表明不歡迎他到訪，更表明阿巴斯不會與彭斯會晤。
不過，阿巴斯本身並未作出回應。
特朗普演說口齒不清 遭質疑健康出現問題
美國總統特朗普6日發表承認耶路撒冷為以色列首都的演說時，電視觀眾發現他咬字含糊，口齒不清，尤其在結尾特別嚴重，將“God bless the United States”（天佑美國）中的“States”說成“Shtates”。有民眾笑指他可能是假牙鬆脫，亦有網民對這位71歲總統的健康表示擔憂。
白宮發言人桑德斯其後表示，特朗普當時只是喉嚨乾涸，並指認為總統健康有問題的揣測荒謬。桑德斯強調，特朗普非常健康，並計劃明年到國家軍方醫療中心做體檢，到時會公開報告。