【美認耶城以色列首都】 加沙火箭襲以國城鎮 以軍還擊哈馬斯據點

（加沙8日訊）隨著美國總統特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，中東局勢陷入緊張，以色列最靠近加沙的城鎮斯代羅特鎮昨日遭3支從加沙發射的火箭攻擊，地方議會一度發出紅色空襲警報。以色列軍方隨後表示，其中兩支火箭落在巴勒斯坦境內，第三支火箭則墜入以色列一處空地，以軍已馬上還擊，成功擊毀哈馬斯在加沙的兩個據點。

以色列傳媒昨天報導，與加沙相距不到1公里的斯代羅特鎮響起紅色警號，表示城鎮受到攻擊。以軍後來證實，有3支火箭向斯代羅特鎮發射。不過，目前還沒有組織宣稱發射火箭。

在加沙和約旦河西岸，數以百計的巴勒斯坦人今天持續上街示威，抗議特朗普的決定，有人投擲石頭、高呼口號、焚燒美國和以色列國旗並衝擊以軍檢查站；以色列則派出大批士兵嚴陣以待，雙方衝突激烈。在伯利恆，以軍士兵發射水炮和催淚彈驅散人群，巴人組織指有52人受傷，當中還有人中鎗。

各地持續示威反美

另外，其他中東國家包括黎巴嫩、土耳其、埃及、伊拉克等都有人響應上街示威，或前往當地的美國大使館抗議，反美情緒高漲。同時，由伊朗什葉派民兵支持的伊斯蘭組織“真主黨運動”號召發動新起義，斥責特朗普的決定愚蠢，並揚言攻擊駐伊拉克美軍。

在歐洲，荷蘭阿姆斯特丹一名男子昨天手持巴勒斯坦旗幟，破壞當地一間猶太食店，並高喊“真主偉大”。警員到場拘捕疑犯，但未透露他的國籍身份。

目擊者拍攝到的畫面，顯示一名男子在猶太食店前揮舞巴勒斯坦旗幟，然後以木塊打破食店玻璃窗，再闖入並偷走店內一面以色列國旗。接報到場的警員起初沒阻止他，隨後才以胡椒噴霧制伏並帶走他。

警方表示，疑犯是一名持臨時居留證的29歲男子，已被控以刑事毀壞罪名。