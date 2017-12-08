5次奪魁追平梅西 C羅加冕金球獎

（巴黎8日訊）由《法國足球》雜誌主辦的金球獎於週四揭曉，最終C羅納多以946分創金球獎歷史最高得分紀錄，力壓梅西（670分）、內馬爾（361分）、布馮（221分）等球員獲獎，這也是C羅職業生涯第5次榮獲金球獎，追平了梅西的獲獎紀錄。

由《法國足球》雜誌評選的歐洲金球獎誕生於1956年，從1995年開始，金球獎評選範圍擴大為在歐洲效力的球員，2007年擴大為全球所有球員，從2010到2015年，歐洲金球獎與世界足球先生合併為FIFA金球獎，但在2016年分家。

按照重新修改後的規則，《法國足球》雜誌在10月9日公佈一份30人入圍名單後就不再公佈最終3名候選，來自全球173個國家和地區的體育記者，對2017年歐洲金球獎進行投票，可以說是足壇公認為的最具權威的個人獎項。

自從2008年後，足壇絕代雙驕C羅與梅西一直壟斷金球獎，兩人在過去10年各自獲獎5次；梅西曾在2009年至2012年期間，創紀錄連續4屆得獎，並在2015年再次加冕；而C羅則是繼2008、2013、2014、2016年之後，個人第5次榮膺金球獎，追平梅西。

頒獎儀式開始後，曾2捧金球獎的巴西傳奇巨星羅納多作為嘉賓出席頒獎儀式，C羅站在埃菲爾鐵塔的觀景平台上轉過身來高高舉起金球獎！隨後C羅捧著金球獎走進頒獎儀式現場，皇馬主席弗洛倫蒂諾、勞爾、葡萄牙主帥費爾南多-桑托斯、C羅家人見證了這一榮耀時刻。

C羅團體榮耀力壓梅西

2017年對C羅來說是夢幻般的，這一年他帶領皇家馬德里奪得西甲和歐冠冠軍，其中在歐冠賽場上他的表現是統治級的，他在淘汰賽階段打進10球帶領皇馬成功衛冕歐冠冠軍，並在此奪得歐冠金靴獎；梅西在這一年跟隨巴塞羅納奪得國王杯冠軍，他個人以37粒聯賽進球奪得西甲金靴獎和歐洲金靴獎。

在本賽季開局階段梅西明顯比C羅好，他聯賽14戰打進13球，巴塞也在西甲積分榜上領先皇馬8分，而C羅聯賽10次出戰只打進了2球。儘管C羅目前狀態不佳，但憑藉著上賽季帶領皇馬奪得西甲和歐冠冠軍的關鍵表現，C羅最終仍力壓個人數據更出色的梅西。