5次奪魁追平梅西 C羅加冕金球獎

（巴黎8日訊）由《法國足球》雜誌主辦的金球獎於週四揭曉，最終C羅納多以946分創金球獎歷史最高得分紀錄，力壓梅西（670分）、內馬爾（361分）、布馮（221分）等球員獲獎，這也是C羅職業生涯第5次榮獲金球獎，追平了梅西的獲獎紀錄。
由《法國足球》雜誌評選的歐洲金球獎誕生於1956年，從1995年開始，金球獎評選範圍擴大為在歐洲效力的球員，2007年擴大為全球所有球員，從2010到2015年，歐洲金球獎與世界足球先生合併為FIFA金球獎，但在2016年分家。
按照重新修改後的規則，《法國足球》雜誌在10月9日公佈一份30人入圍名單後就不再公佈最終3名候選，來自全球173個國家和地區的體育記者，對2017年歐洲金球獎進行投票，可以說是足壇公認為的最具權威的個人獎項。
自從2008年後，足壇絕代雙驕C羅與梅西一直壟斷金球獎，兩人在過去10年各自獲獎5次；梅西曾在2009年至2012年期間，創紀錄連續4屆得獎，並在2015年再次加冕；而C羅則是繼2008、2013、2014、2016年之後，個人第5次榮膺金球獎，追平梅西。
頒獎儀式開始後，曾2捧金球獎的巴西傳奇巨星羅納多作為嘉賓出席頒獎儀式，C羅站在埃菲爾鐵塔的觀景平台上轉過身來高高舉起金球獎！隨後C羅捧著金球獎走進頒獎儀式現場，皇馬主席弗洛倫蒂諾、勞爾、葡萄牙主帥費爾南多-桑托斯、C羅家人見證了這一榮耀時刻。
C羅團體榮耀力壓梅西
2017年對C羅來說是夢幻般的，這一年他帶領皇家馬德里奪得西甲和歐冠冠軍，其中在歐冠賽場上他的表現是統治級的，他在淘汰賽階段打進10球帶領皇馬成功衛冕歐冠冠軍，並在此奪得歐冠金靴獎；梅西在這一年跟隨巴塞羅納奪得國王杯冠軍，他個人以37粒聯賽進球奪得西甲金靴獎和歐洲金靴獎。
在本賽季開局階段梅西明顯比C羅好，他聯賽14戰打進13球，巴塞也在西甲積分榜上領先皇馬8分，而C羅聯賽10次出戰只打進了2球。儘管C羅目前狀態不佳，但憑藉著上賽季帶領皇馬奪得西甲和歐冠冠軍的關鍵表現，C羅最終仍力壓個人數據更出色的梅西。
大兒子稱也能奪5金球 C羅自覺14歲就與眾不同
在拿到個人第五個金球獎後，C羅納多接受了吉諾拉的專訪時高調表示“十四五歲時就知道自己與眾不同”，同時他透露，大兒子迷你羅自稱能拿五個金球。
“我兒時就夢想拿金球，但我知道這太難了。不過在拿到一個金球獎後，我就開始認為自己有機會再拿一次。當然，俱樂部和隊友幫我拿了很多冠軍，這很重要。”
C羅何時意識到自己很特別？葡萄牙人給出答案：“在十四五歲時，我就意識到，自己與其他孩子不同。在我開始效力曼聯時，在吉斯、費迪南和范尼斯特羅伊身邊，我明白自己真的很棒。從那時我就一直認為，我有天賦，我能贏得金球獎。”
“他是我的足球父親，他教了我很多。首先要有天賦，但我原本不知道何時該射門何時該傳球。”C羅回憶恩師費格申時如是說道。
和梅西的競爭催生出最佳C羅？C羅並不這樣看：“我並不多考慮競爭，也許潛意識裡會有這種想法。我的動力是自己，我努力自我超越，我想要贏，想要成為最佳。”
C羅還談到大兒子迷你羅：“他就像小號的我，不僅僅因為他是我兒子，也因為他告訴我，他會比我更強。他性格非常好，他能成為下一個C羅。他告訴我，他能拿五個金球。如果他成為職業球員，我會為他驕傲。”
最後，C羅雖然否決了退役後當教練的可能性，但他也沒把話說死：“現在，我認為自己不會當教練……不過很多事情都會變化。關於未來，我想要嘗試些新東西，我有很多未來規劃。”