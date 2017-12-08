冒用神廟名義募捐 逼供騙財青年

（北海7日訊）19歲華裔青年冒用神廟名義向公眾募捐被揭發，眾人將他圍捕後在現場對他進行一輪“逼供”，多次掌摑其臉頰，還用腳踢其身，過後才將他交給警方查辦。

根據在臉書流傳的視頻，該青年被圍堵民眾以福建話逼供，過程數次被掌摑和腳踢，導致他最後用雙手護臉哭泣。

這起事件是於今日中午12時，發生在信達園一帶的住宅區。據了解，該青年沿戶向居民募捐時，自稱是代表北海蓮花園尖屋頂西天壇中壇元帥廟籌款，由於居民起疑，於是將他圍捕。

向居民募捐時被質疑

洪銣鴻和威省市議員陳治中接到投報後隨后趕至，發現對方所印制的請柬和收據是假的，因為所說的廟根本不存在。該青年辯稱該廟已獲得州議員允許興建，所以才出來向民眾公開募捐。由於覺得事態嚴重，洪銣鴻向警方投報，並把對方交給警方處理。

洪銣鴻接受本報記者訪問時說，他不清楚打人過程，當他接到消息趕到現場時，在場者已經沒有對該青年出手。

洪銣鴻：應交警方處理

他說，該青年早有前科，之前也曾冒充其他神廟名義向公眾籌款，也有偷龍香的記錄，當地人已經在留意該青年行跡一段時間。對於民眾掌摑和腳踢該青年的行為，洪銣鴻不認同，他說，此事應該交給警方處理，旁人不應該對該青年出手。

3分鐘掌摑視頻流出

根據在網上流傳的這個長約3分鐘的視頻，這名19歲青年屢被圍堵的民眾掌摑及腳踢。視頻中並沒有看到掌摑該名青年的民眾，鏡頭也拍到這名青年被打後哭泣流涕的畫面，並在他們的“迫供”下承認之前有行騙及偷神廟龍香的行為。

視頻內對話內容