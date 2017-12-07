數男誘姦弱智女 懷孕6個月東窗事發

（芙蓉7日訊）輕度弱智的31歲女子遭多名男子誘騙上床，如今已懷孕6個月。據悉，附近民眾經常看到有不明男子上門帶這名女子出門，不過居民不以為意，直到月前發現女子肚皮漸大，才得知事態嚴重。而據該女子聲稱，經手人是有家室，所以不想承認腹中男嬰；她更透露，曾有一名女子上門表示欲以3萬令吉買下其兒子。

受害女子復姓歐陽，來自芙蓉沉香韓球豐路，她的父親（77歲）因患青光眼無法自立而獲芙蓉沉香居民協會聯合會協助，進而揭發這起事件。

稱經手人有家室不願承認

她受訪時因溝通能力欠缺，經常是答不對題，但在她的描述中，所謂的經手人是有家室，所以不想承認其懷下的男嬰。

她透露，經常有男子上門帶她出門吃東西，有時還會幫忙打包給行動不便的父親，以及給她數十令吉。

據現場觀察，這名女子對於自己懷孕之事非常坦然，且當沉香居民協會聯合會主席何國耀提到可能福利局會接收孩子時，她立刻表示：“我的孩子，我要自己養，我不要交給別人。”

雖然明知自己沒能力撫養孩子，但其與生俱來的母愛，她此刻出於本意，保護自己的兒子。

甚至，她更揭發，曾有一名女子上門，打算以3萬令吉買下兒子，但即使她生活貧苦，也不曾有過拋棄兒子的念頭。

她也說，如今所謂的經手人不打算負責任，但有一名好心人，願意給他名分，更陪她到醫院覆診，但她再三強調，這名好心人沒有碰過她。

在說完這番言論，她也拿出一份婚姻註冊書，內容是有附上該名47歲男子與她在11月25日時，登記註冊結婚的資料。

由於事有蹊蹺，而且錯綜複雜，何國耀日前已把此事向森州福利局匯報，也會立即協助這名女子報警。(BPK)

何國耀說，他得悉此事後曾向“經手人”求證，但對方否認，並把責任推卸在其餘男子身上，更表示不怕警方上門調查。

“無論是否出於自願，這名女子是在福利局的監管下，一旦與她發生性行為，都是以強姦案處理。”

也是森州人民社警主席的何國耀強調，他不能對此事坐視不理，所以在聽取福利局的建議後，他會協助女子報警，再由福利局全權處理此事，通過DNA化驗，找出真正的經手人。

而且，他也希望公開此事，不讓有心人上門打女子的主意，引發非法販賣嬰兒事件，釀成悲劇發生。

何國耀籌款助渡難關

由於這名女子的家境貧窮，何國耀決定發動籌款運動，以協助這對父女渡過難關，包括重新接駁電線、恢復電供和修補破舊的屋頂。

他指出，這對父女之前只依靠550令吉的援助金過活，但因為資料沒有及時更新，援助金已停止發放2個月，父女倆也沒有工作。

有意捐款者，可聯絡蔡珠禾0111-009 1338或饒潤發012-695 8719。(BPK)