【巫統大會】國陣爭取中間選民 大選訂2314目標

（吉隆坡7日訊）巫統主席兼首相拿督斯里納吉說，巫統沒有反華人，可是，華人和一部分印度人卻掉入圈套，成為反對黨印象戰和謊言的受害者。

他指出，巫統其實是超越一切，因為該黨一直以來重視我國的多元，巫統相信和諧，以通過共同原則生活、互相依賴和互相輔助。

“巫統不是种族主義政黨，否則，我們如何自數十年前起，就被接納領導來自各种族的成員黨？”

納吉今日在巫統代表大會發表政策演詞時，這么說。

他說，所有人都知道巫統不弱，巫統還是在第13屆全國大選取得胜利，并成功將國會議席由79個增至88個，但受到反對黨的惡劣手段所致，巫統成為印象政治的受害者。

抨反對黨操弄假新聞

“這名為‘印象戰’，巫統差點被他們的手段所掀翻，就現實角度而言，巫統是處在正確和積极的軌道上，積极的展開斗爭，相比之下，反對黨全靠演技、只會做戲。”

他說，在上屆大選，反對黨操弄各种假新聞，以破坏黨和政府在人民眼中的形象。

納吉指出，反對黨謊稱國陣由孟加拉“入口”4万名幽靈選民。他們還指控不褪色墨水容易掉色，并可輕易抹去。

他續說，在第13屆大選，將近凌晨4時，有一名反對黨領袖散播消息欺騙人民，指他們贏得大選。

“他怎么能夠說已經贏了，大選在那個鐘點都還沒開始。”

他說，這就是反對黨的伎倆，如果不相信，時至第14屆大選，他們將繼續針對各項課題撒謊，甚至將采取更激進、更狡猾的行動，以撈取人民的支持。