美認耶城為以國首都掀怒火 哈馬斯斥打開地獄之門

（華盛頓、加沙7日訊）美國總統特朗普不理會多方反對，正式宣佈美國承認耶路撒冷為以色列首都，並指示國務院開始準備將美國駐以色列大使館，從特拉維夫遷往耶路撒冷。以色列總理內塔尼亞胡對特朗普的決定大表歡迎，形容是歷史性的宣布，以及邁向和平的重要一步；巴勒斯坦激進組織哈馬斯則直斥特朗普的決定，等同“打開地獄之門”。中東多地亦相繼出現反美示威，或引發新一輪恐怖襲擊浪潮。

特朗普在白宮記者會上說，美國國會早在1995年已通過有關法案，但歷屆美國總統並無執行，他認為目前是時候作出有關宣佈，認為是符合美國利益，以及尋求以巴和平。

副總統彭斯近日走訪中東

他說，美國早就應該採取相關行動，促進和平進程及達成持久協議。他亦承認，有人不同意他的宣佈，但有信心最後達致諒解及合作。特朗普又強調，這項決定並非表示美國將背離對以色列和巴勒斯坦永久和平的承諾，美國仍堅定承諾促成雙方接受的和平協議，如果以巴雙方都同意，美國準備支持這兩個國家的解決方案。副總統彭斯將在未來幾天訪問中東，向該地區盟友重申美國打擊激進主義勢力的決心。

內塔尼亞胡大讚特朗普作出這個“有膽量和公義的決定”，以色列對此衷心感謝，並會與特朗普及其團隊“實現和平之夢”，又呼籲其他國家也跟著承認耶路撒冷是以色列首都。內塔尼亞胡同時也保證，不會改變耶路撒冷是三大宗教聖城的現狀。

向15億穆斯林宣戰

哈馬斯在加沙地帶的成員拉德萬回應特朗普的宣布時稱：“此決定將為美國在區內的利益，打開地獄之門！”他呼籲阿拉伯及伊斯蘭國家，切斷與美國大使館的經濟及政治聯繫，並驅逐美國大使，以示抗議。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯亦斥責，特朗普的宣布等於“退出以巴和平進程的宣言”，又強調耶路撒冷是“巴勒斯坦永恆的首都”。巴勒斯坦民族解放組織（法塔赫）則指摘，特朗普摧毀了解決以巴衝突的兩國方案。巴勒斯坦駐英代表哈薩西安更聲稱，特朗普這次的決定如死亡之吻，等於向全球15億穆斯林宣戰。

在耶穌出生地伯利恆，巴人關掉聖誕教堂外一棵聖誕樹的燈飾抗議；在西岸拉姆安拉的聖誕樹也遭遇同一命運。

以加派軍警守高危地區

法塔赫聯同其他巴人組織宣布發起“憤怒3天”行動，呼籲全球民眾到所在地區的以色列使領館示威聲援。以色列已加派軍警駐守高風險地區，特別是耶路撒冷及特拉維夫美國大使館。

設於中東及歐洲多國的美國大使館都發出警告，呼籲海外美國人留心當地出現激烈示威，部分大使館甚至要關門。美國國務院亦發布安全指示，呼籲美國政府員工和眷屬從周三起不要私自前往耶路撒冷舊城區和西岸。