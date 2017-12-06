錢財露眼 劫殺收賬員債仔自首 破案

（雙溪大年6日訊）高淵收賬員劉智偉在雙溪大年遭殺害燒車一案峰迴路轉，除了日前被扣留的20歲華裔廚師車主，一名19歲賣魚馬來小販今早向錫縣警方自首時坦承涉及該命案而當場被扣查。警方隨後在下午逮捕其一名表兄弟，並宣布破案。

吉打州刑事調查組主任米奧法力高級助理總監今午對記者說，瓜拉姆拉警方是於今午1點18分，在錫縣警察總部將該名19歲嫌犯，下午2點15分，第三名嫌犯，即前者的表兄弟也相繼落網。

他指出，該名19歲青年坦承欠阿窿一筆款項，但是否是死者劉智偉上門追債時，將對方致死並燒車，則仍有待調查。

米奧法力說，19歲嫌犯住在案發地點亞吉花園一帶，沒有前科記錄，警方也沒有在他身上搜出任何違法物件，惟他承認與這起劫殺案有關聯。

工業區尋獲兇刀

據知，警方過後已押該名19歲嫌犯返回案發現場，並在附近的輕型工業區沼澤地，尋獲一把疑是凶器的刀子。

米奧法力說，根據死者的剖驗報告，死因是心臟遭刺中，至於身體其他部位則沒受傷。

另外，瓜拉姆拉警區主任賽菲助理總監說，迄今警方共逮捕3名嫌犯助查，除了早前的一名20歲華裔廚師車主，今天也有2名馬來男子相繼落網。

他指出，第3名被捕的嫌犯年齡約20歲，他是巫裔嫌犯的表兄弟，而警方相信他與本案有關。

據悉，瓜拉姆拉警方將於明日將他押上法庭申請延長扣留。

死前稱遭搶劫

上述命案是於前天（4日）下午3時多，發生在亞吉花園住宅區的小巷。當時一名女居民從屋後聽到有人吶喊後發現重傷的受害者躺在地上，在她上前了解情況時，奄奄一息的受害者申訴自己遭搶劫，隨後就斷氣 。

25歲的劉智偉疑是在逃跑時遭兇徒刺傷而慘死在小巷；死者所駕駛的AXIA國產車，在案發現場附近草叢處遭人縱火燒燬，企圖毀屍滅跡，警方已援引謀殺條文展開調查。

另外，警方昨早也扣留了一名約20歲的死者友人，他也是被燒毀轎車的車主，警方已向法庭申請延長扣留3天，以助查此案。