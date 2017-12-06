【歐冠聯賽】已出線12隊 曼聯巴塞羅馬奪頭名

（尼翁6日訊）歐冠小組賽第6輪先賽8場，曼聯、巴塞羅納和羅馬以頭名晉級歐冠16強；切爾西和祖雲杜斯也出線。目前已有12支球隊獲得歐冠16強資格。小組第三的四支球隊，也將會進入到歐洲聯賽的賽事。

在出線的8支球隊中，曼聯、巴塞、羅馬、巴黎聖傑門拿到小組頭名。切爾西、拜仁慕尼黑、巴塞爾和祖雲則是小組第二名晉級16強。

曼聯以2比1逆轉莫斯科中央陸軍，獲得A組頭名出線。巴塞爾緊隨其後，也獲得出線資格。

拜仁小組第2

拜仁慕尼黑在B組雖然主場以3比1擊敗巴黎聖傑門，但因在首回合交手以0比3不敵對手，屈居小組第二。大巴黎有驚無險拿下小組第一。

C組方面，切爾西主場以1比1戰平馬德里體育會，與取勝的羅馬同分，但因與羅馬1平1負戰績稍遜，只能以小組第二身份出線，羅馬取得頭名。

巴塞羅納在D組以4勝2平保持不敗穩居小組第一，與小組第二的祖雲杜斯攜手出線。

英超軍團表現出色

新賽季歐冠已經進行快要一半，足壇勢力格局的大趨勢正在悄然間發生改變。英超軍團在至今的歐冠賽場表現出色。曼聯鎖定小組第一。切爾西此前一直戰績不錯，只因最後一輪馬失前蹄，最終排名小組第二，但他們對陣馬德里體育會的場面已經說明，這支藍調的實力不可小覷。另外，曼市和熱刺也已鎖定歐冠小組第一，而利物浦暫時排在小組第一，最終以第一身份出線的可能性很大。5支英超球隊參加歐冠，5支全部出線，這無疑讓人們對英超球隊接下來的歐冠征程充滿期待。

在歐冠三巨頭皇家馬德里、巴塞羅納和拜仁慕尼黑在實力都有不同程度衰退的情況下，英超軍團無疑迎來近些年最好的挑戰機會。瓜迪奧拉的曼市終於磨合成型，戰力讓全歐洲驚顫。曼聯雖然還有一些問題，但本賽季的穆帥紅魔，卻是費格申退休以後，最強的一支曼聯。再加上實力不俗的熱刺、切爾西和利物浦，英超軍團迎來最近5年的最好契機。

大巴黎實力提升

皇馬、巴塞、拜仁這三大巨頭，實力都比不上過去3、5年的巔峰實力。換言之，那就是統治歐冠冠軍已5年的三巨頭，到了本賽季實力都有不同程度的衰落。在這種大勢下，歐冠爭霸的實力格局，可能迎來改寫的契機。

大巴黎今夏豪砸2.22億歐元（約10.67億令吉）買下內馬爾，並用1.8億歐元（約8.7億令吉）得到姆巴佩，本就實力強勁的大巴黎，實力再次上升一個檔次。大巴黎已經被很多博彩公司視為本賽季歐冠頭號熱門。