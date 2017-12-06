共享充電器隱藏危機 駭客植入病毒竊資操控

（北京6日訊）現代都市人十分依賴手機，隨時都害怕手機會沒電，在中國幾乎每家商場、餐廳都設有共享充電器，但也存在被駭客入侵的危機。民眾在使用共享充電器時，有可能被駭客植入木馬程式病毒，盜取手機用戶的個人資料，甚至可以遠距離遙控進行網上交易付款。

有媒體記者就此做了試驗，發現在將手機和共享充電器連接之時，已被植入木馬程式，駭客可利用電腦任意控民眾的手機，可讓照片、通話記錄外洩，各個手機應用程式都可以被隨意打開，甚至進入支付寶等付款軟件消費和轉賬，還能接收到驗證簡訊來更改密碼。不但如此，即使在拔掉充電器後，手機依然處於被控制的狀態。

停止充電仍被控制

專家指，充電器或行動電源都是由電池和穩壓晶片組成，但裡面內置了一塊小電路板，猶如一台小型電腦，當手機連接上充電器時，就等於連接上電腦一樣，隨即被植入木馬程式。

但他同時也說，目前市面上絕大多數的充電器都是安全的，但不排除共享充電器會被駭客改裝及入侵，且民眾在外觀上完成不會察覺有異。

關閉開發者模式預防

專家亦指，駭客一般有機可乘是因為安卓系統有ADB開發者模式，本意是給開發者調試用，由於權限高基本上可以控制整個手機，因此預防的最直接方法是進入手機設置，關閉開發者模式，便能有效阻止駭客透過充電器等入侵控制手機。