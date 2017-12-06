特朗普執意踩紅線 將認耶城為以國首都

（華盛頓6日訊）美國總統特朗普無視國際社會警告，一意孤行把駐以色列大使館遷往耶路撒冷。美國白宮說，特朗普將於美東時間周三下午1時（大馬時間明天凌晨2時）發布兩項聲明：美國政府承認耶路撒冷為以色列首都，以及把美國駐特拉維夫大使館搬遷至耶路撒冷。

白宮官員說，特朗普指幾乎所有以色列政府機構和議會都設於耶路撒冷，而非特拉維夫；美國承認耶路撒冷為以色列首都，是基於歷史和現實情況考慮，並非政治原因。官員指，國務院已展開籌備工作，但特拉維夫大使館職員多達1000人，考慮到需尋求合適地點興建新大使館，加上搬遷物流及保安等問題，預計或需時3至4年。

大使館遷至耶路撒冷

早於1995年10月，美國國會通過法案，要求政府承認耶路撒冷是以色列不可分割的首都，並授權撥款，將美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷。由於法案在外交上極為敏感，歷任總統只會每半年一次簽定豁免聲明，故法案從未實施。據悉，特朗普將簽署豁免聲明以符合法律要求，直至大使館遷到耶路撒冷為止。

國際憂引發暴力浪潮

特朗普昨天忙於知會各阿拉伯盟友，打算遷移美國駐以色列大使館到耶路撒冷一事。他分別與約旦國王阿卜杜拉二世、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、沙地國王薩勒曼及埃及總統塞西通電話，但只知會遷移大使館的計劃，沒有透露時間表。阿拉伯國家聯盟警告，美國任何確認耶路撒冷為以色列首都的行為，都會引發極端主義暴力浪潮。

以色列一直強調耶路撒冷是“永遠不可分割的首都”；巴勒斯坦亦都希望立國後定都耶路撒冷，成為以巴之間的矛盾。

國際社會紛紛警告特朗普，指有關舉動將一手摧毀目前得來不易的以巴和談進展。聯合國秘書長古特雷斯也表明，反對任何加劇以巴衝突的單邊行動。

除了和特朗普通電話的領袖向他發出警告外，土耳其總統埃爾多安更直指，耶路撒冷是所有穆斯林的紅線，特朗普的舉動將引發整個伊斯蘭世界群起反抗，安卡拉或和以色列斷交。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯更揚言，若特朗普將計劃付諸實行，將再度起義。

以色列官員則歡迎美國的計劃，並指準備好應付任何暴力示威。

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