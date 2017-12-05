水蛭吸血治癱瘓中風 　 醫生警告小心喪命

（南寧、香港5日訊）中國廣西近日流傳“水蛭療法”可醫百病，令不少患不同病的人紛紛前往光顧一家“水蛭療法體驗館”。該館聲稱將活生生的水蛭放在患者身上，任由牠不斷吸血，便可有效治療病痛。該館更指他們的“水蛭療法”連癱瘓、中風等疾病都可治癒。記者暗訪查看，發現該館暗中傳銷一種名為“蛭肽素”的產品，以圖牟利；這款名為“糖果”的產品，被指為“神藥”，售價高達千元人民幣（約613令吉）。有香港醫生指，用水蛭來治病無科學根據，更隨時有性命危險。

據中國當地媒體報導，廣西興業、欽州等多地近日興起“水蛭療法”，透過水蛭吸血來治病。從短片可見，職員將多隻活生生的水蛭放在患者的背部、頸部、腿部等位置，任由牠行走和吸血，充血的水蛭身體慢慢脹大，極之嘔心。前來治病的人形形色色，有人腿部水腫、有人患有“大頸泡”、有人因為身體疲累。體驗館設備相當簡陋，職員為患者進行“治療”時，沒有消毒，所謂的“醫生”只用普通紙巾替患者止血。

被問到如何治百病，職員說，水蛭吸血時，會將“蛭肽素”釋放到血液，能夠改善血液循環，每一條水蛭每次吸血收費50元（約31令吉）。

職員續稱，他們這款名為“蛭肽素”的產品，效果比水蛭吸血更好，連“中風的吃完就能站起來了”，沒病時服用也能預防中風、高血糖、高血壓等身體問題，他指患者可以直接購買“蛭蛭肽素產品，一盒三瓶售價高達1680元（約1030令吉）。為了推銷產品，職員還向記者說，現在水蛭“正在冬眠”，叫記者直接購買產品。

醫生勸當心傷口發炎

對於“水蛭療法”，香港中醫師公會會長關之義說，歷史記載過水蛭可治病，有去瘀作用，惟非任何人適用，如用於孕婦及有血小板過低的病人，可能有大量出血的風險。

香港家庭醫生鄭志文指，用水蛭吸血加上“蛭肽素”治好癱瘓者，是“天方夜譚”。他說，醫學上確有用水蛭治病的案例，主要是針對因紅血球過多而需放血的病人，且只適用於血癌、骨髓病等特殊情況，在香港鮮少使用。鄭志文續指，醫學上用來吸血的水蛭，要在無菌狀態下養殖方可使用，若是在骯髒的環境下繁殖出來，可令病人傷口發炎、細菌感染，嚴重會致命。

記者扮顧客查訪

加盟商：這就是傳銷

調查此個案的記者指，廣西水蛭療法體驗館以吸血治療為噱頭，實際是推銷功效成疑的產品“蛭肽素”。記者假扮顧客到專營“蛭肽素”的廣西復鑫益生物科技有限公司調查，自稱是加盟商的男子直言“這就是傳銷”，只要成功銷售產品，就可以15%至25%不等的佣金，不斷遊說加入傳銷行列。

加盟商說，推銷成功可獲一定佣金，業績愈好獎金愈多，“打個比喻給你，（銷售）累計100萬了，送個別克（Buick）名車給你，後期再累計200萬、300萬，獎勵寶馬”。

業績百萬送車

復鑫益銷售經理則強調他們是合法傳銷，北京醫科大學也在研究，還指去年整個公司甚麼人都沒有，現在整個團隊差不多有兩萬多人。被問到這個藥有甚麼副作用嗎？該銷售經理說：“沒有，藥是功能性食品”。經查後，這些藥片在官方認證的類別，是糖果製品。