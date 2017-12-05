拄拐杖出席電影節 吳京 期待來大馬拍戲

（布城5日訊）吳京自導自演的《戰狼2》獲得超過56億人民幣（約34.4億），刷下中國史上最高票房的電影，該片也擊敗其他10部東盟電影，成功摘下了首屆《中國-東盟電影節》“最佳影片”，以導演身份上台領取該獎的吳京先撂英文致詞，他幽默表示自己的英文不好，“非常高興今天晚上可以出席這項活動，如果我說的內容大家不喜歡的話，不是我的錯，大家就怪罪翻譯員吧！”

相隔25年後吳京再次蒞臨馬來西亞，並在紅地毯上自爆他於1992年曾在大馬呆了3個月，“我非常喜歡大馬，不止天氣熱，人很熱情，景色也很美麗。”當年未正式入行的吳京相信是為了武術前來大馬比賽或受訓。提起此次來吉隆坡的心情，首次以演員身份來馬的吳京說：“很榮幸可以參與第一屆中國-東盟電影節，感謝籌委會邀請我來參加，希望以後有機會來馬來西亞拍戲，並且跟大馬電影同行們一起合作。”

原訂走完紅地毯後，吳京僅有3分鐘的時間接受電子及平面媒體訪問，不過紅毯現場混亂，所以吳京也匆匆接受各國媒體聯訪後，簡短回應3道問題，全程不到1分鐘就閃人，果然是巨星風範。

吳京之前做了膝蓋手術，現身在紅地毯的他並沒有拄拐杖，原以為他已痊癒，此料較後他拄拐杖進入閉幕禮暨頒獎典禮現場。吳京憑《戰狼2》人氣爆燈，無論是在紅毯上或是會場裡面，只要他一出現即引起騷動，讓他開心笑說：“大馬不光是天氣熱，連人也特別熱情。”

首次舉辦的這項電影節，共有中國和東盟10國的共29部影片參展，其中11部競選最佳影片、最佳導演、最佳男演員、最佳女演員和評委會特別獎（7個），當晚11部影片平分秋色，各抱一座獎項回家，可說是皆大歡喜。此外，大會宣布第二屆《2018中國-東盟電影節》將於中國廈門舉行。

盼中國電影到東盟各國