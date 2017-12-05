小組出線暗藏危機 紅軍 莫 大意

（倫敦5日訊）歐洲冠軍聯賽小組賽最后一輪，F組上演白熱化爭奪戰，英超豪門利物浦、西甲強旅塞維拉以及俄超老四斯巴達莫斯科3隊哪一隊最終出線？就看明日的生死戰。

暫以2勝3和積9分領跑小組的利物浦，主場迎戰斯巴達莫斯科，而塞維拉將作客已經出局的馬里博爾，3隊都必須取勝，才能穩奪出線權。

利物浦只比居次的“南方公牛”多區區1分，比斯巴達多3分，而且淨勝球比對手多7個，只要本場不輸多過4球，不管另一場塞維拉是勝或負，紅軍都能夠出線。紅軍若輸球，但若塞維拉也失分，紅軍也能夠出線。

然而，紅軍在作客莫斯科的首回合只與對手踢成1比1，如果明日不幸落敗，在雙方對賽成績僅為1和1負。根據賽制，小組若出現同分，將順序以對賽成績、對賽得失球差、對賽作客得球、小組得失球差及小組得球等決定出線名額。

縱觀上述可能形勢，利物浦仍會有淘汰的可能，除非塞維拉也爆冷落敗。所以說紅軍明日之戰看似任務簡單，其實暗藏危機。上一輪，紅軍在主場以3比0領先的大好局勢，最終遭塞維拉連扳3球逼和，出線腳步暫緩。

紅軍防守大有改善

所幸克洛普的紅軍近況大勇，剛在英超以5比1大破升班馬布萊頓，近6場獲5勝，自8月份后首次升上英超前四位，埃姆雷詹、庫蒂尼奧和菲爾米諾等人集體爆發，其中菲爾米諾更梅開二度。

不過，若論隊中近況之佳，還是以埃及前鋒薩拉赫為最，薩拉赫在15場英超攻進了12球，這一進球數據超越了隊史多位名射腳如弗勒、托雷斯和蘇亞雷斯，目前高居英超射腳榜首位，還當選英超11月份最佳。

克洛普明日除了盡派原有主要戰將，也許還會重新派出塞內加爾前鋒馬內出戰。克帥目前除了克利內一員傷號，再無主要人員受傷，可以派出最強陣容迎敵。

利物浦火力強大，最近8場比賽共攻進了25球，場均逾3球。而且球隊的防守也大有改善，最近6場比賽只失了3球，比此前6場狂丟13球明顯大有進步。

斯巴達莫斯科近況也不俗，最近8場各戰線比賽獲5勝2和1負，唯一敗仗是上個月初 歐冠客場以1比2負塞維拉，而且最近兩次客場全勝。目前斯巴達在俄超聯賽積分榜高居第4位，和利物浦的英超排名不相上下。