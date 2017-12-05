“我不在場如何收賄” 柔大臣否認涉房屋貪案

（依斯干達公主城4日訊）柔佛州務大臣拿督斯里莫哈末卡立慎重澄清，他沒有涉及房屋收賄案，並指有關指控是一種誣蔑且毫無根據。

大臣今日在柔佛州第十三屆第五季第三期州立法議會總答覆環節時，用了近20分鐘說明他與房屋收賄案無關。

他說：“有關指控是一種誣蔑、不確實，且與我無關。”

“文件列明我收授賄款的日期，但是我當時不是出國就是因各種事務在其他地方，因此沒有在巫統柔佛州聯委會的辦公室，試問我要怎樣收取賄款？”

行動黨士乃區州議員黃書琪於11月27日召開的柔佛州立法議會上參與辯論環節時，稱網上流傳一份房屋收賄案中證人的供詞指莫哈末卡立涉及，要求對方澄清。

莫哈末卡立表示，他及行政團隊沒有、也不會收授賄款，同時會盡一切辦法拒絕貪污。

指沒辦法確定文件真偽

他相信有關指控是存有惡意，目的是誣蔑他和州政府，以及破壞他和州政府的良好名聲。

“當黃書琪在州議會上提起這個事件（指涉及房屋收賄案）時，我完全不知道有關證人口供文件的存在。”

“我也沒有辦法確定文件的真偽，只有反貪會有資格確定文件的真偽。”

他感謝反貪會的快速反應，即證實有人泄露官方機密文件，而黃書琪引用文件內容，意味她已在州議會泄露官方機密。

他說：“有關人士選擇性公開文件內容，還經過篡改，這顯示文件內容是不正確及遭扭曲。”

曾與反貪官會面錄供