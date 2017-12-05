“我不在場如何收賄” 柔大臣否認涉房屋貪案

（依斯干達公主城4日訊）柔佛州務大臣拿督斯里莫哈末卡立慎重澄清，他沒有涉及房屋收賄案，並指有關指控是一種誣蔑且毫無根據。
大臣今日在柔佛州第十三屆第五季第三期州立法議會總答覆環節時，用了近20分鐘說明他與房屋收賄案無關。
他說：“有關指控是一種誣蔑、不確實，且與我無關。”
“文件列明我收授賄款的日期，但是我當時不是出國就是因各種事務在其他地方，因此沒有在巫統柔佛州聯委會的辦公室，試問我要怎樣收取賄款？”
行動黨士乃區州議員黃書琪於11月27日召開的柔佛州立法議會上參與辯論環節時，稱網上流傳一份房屋收賄案中證人的供詞指莫哈末卡立涉及，要求對方澄清。
莫哈末卡立表示，他及行政團隊沒有、也不會收授賄款，同時會盡一切辦法拒絕貪污。
指沒辦法確定文件真偽
他相信有關指控是存有惡意，目的是誣蔑他和州政府，以及破壞他和州政府的良好名聲。
“當黃書琪在州議會上提起這個事件（指涉及房屋收賄案）時，我完全不知道有關證人口供文件的存在。”
“我也沒有辦法確定文件的真偽，只有反貪會有資格確定文件的真偽。”
他感謝反貪會的快速反應，即證實有人泄露官方機密文件，而黃書琪引用文件內容，意味她已在州議會泄露官方機密。
他說：“有關人士選擇性公開文件內容，還經過篡改，這顯示文件內容是不正確及遭扭曲。”
曾與反貪官會面錄供
莫哈末卡立證實，在柔佛州百萬房地產貪污案件發生後，反貪會官員曾與他和其他行政議員會面，他也配合給口供；他和其他行政議員與反貪會官員良好配合。
他說：“這起案件已進入司法程序，案件也在今日開審，因此我認為不管是在州議會內外的解釋、發表文告，包括我的致詞，是一種破壞司法公正的行為，並會影響案件的審訊。”
莫哈末卡立在會上提醒黃書琪及其他反對黨議員，清楚瞭解被告在調查過程中提供的口供不是證據，除非口供經過法律程序證實和採用。
他說：“若口供獲採用也需經過審訊，並獲證據或有其他确鑿的事實支持。最後，只有法庭才有權力決定是否列為證據。”
公開機密文件擬對付黃書琪
莫哈末卡立表示，他將把黃書琪在州議會上公開官方機密文件的行為交由執法單位處理，以採取適當的法律行動。
他說：“她應為其卑鄙、不負責任的行為負責。”
曾是執業律師的莫哈末卡立提醒各造，有關文件節錄的證詞，並非被告承認犯下有關罪刑。
他表示，已閱讀有關文件的人士須注意，文件內容不是絕對的事實，並可被置疑。
指文件未被接受為證據
“何況若閱讀有關文件的是一名參與立法的州議員，我們更希望對方會瞭解這些情況。”
“被告在調查過程中提供的口供屬機密，不能公開直到帶上法庭或有確實的證據支持。”
他說，公開機密文件是一種不負責任並抵觸法律的行為，而黃書琪的作法已抵觸法律。
“這和流言、在咖啡店聊天不同，這是一份法律文件，所以不要用公開有關文件來污辱州議會、司法公正的威信。這是不負責、不文明的行為。”
“黃書琪使用這份未被接受為證據的文件，以把我塑造成貪污、不具誠信的人，並要我被調查。”
大臣也指黃書琪的行為十分錯誤及過份，同時具惡意，但是她的行為已違法；她通過議會殿堂公開機密文件進行誣蔑，不但污辱州議會的權威，也破壞司法公正，這不是我們可以容忍的。
“若今後還有人蓄意誣蔑等，我將向對方採取法律行動。”
莫哈末卡立認為，就算是州議員，也不是所有人都具有法律知識，因此他希望通過解說，能讓各造有深入瞭解。
他說：“若柔佛州的立法者不瞭解法律，這是一件很丟臉的事，所以我藉由這個分享，讓大家瞭解，因為我不想有這麼一小攝人讓我們蒙羞。”
另一方面，士乃區州議員黃書琪今日在州議會休會後說，她無懼任何針對她被指泄露官方機密文件的調查。