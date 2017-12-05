阿窿跑腿斷氣前說被打搶 擄人燒車劫殺

（雙溪大年4日訊）擄人、燒車，劫殺！一名大耳窿跑腿今早收賬後，連人帶車被擄走，疑在過程中試圖逃跑時，與人掙扎時被利器刺中胸膛，失血過多，今日下午3時許被路過民眾發現慘死在亞吉花園住宅區的後巷。
死者証實是25歲的劉志偉，來自檳州威南高淵禮園，與妻子育有一名孩子，是一名單親爸爸。
死者駕駛的轎車，在案發現場附近的草叢處遭人縱火燒燬，相信企圖毀滅證據。警方接獲謝姓居民投報後趕到現場，將以謀殺角度展開調查。
據謝姓居民透露，她是從屋後听到有人喊叫後才出來探看，死者在臨終前向她申訴被打搶，不過沒有講清楚在哪里被打搶，當救護車赶抵現場時，死者已斷氣。
謀殺角度調查
另外，據一名要求匿名的民眾透露，死者在出事前早上，曾到他位於麗雅花園的住家向妻子收賬，每次來收賬時，死者都會拿出一疊疊的鈔票。
民眾獲悉死者被殺後也感到驚訝。
瓜拉姆拉刑事調查組、警察巡邏車及多名警探在事後赶抵現場展開調查，來自亞羅士打警察總部的鑑證組也到場搜集蛛絲馬跡。
死者遺体過後被送往吉北蘇丹娜巴希雅醫院太平間，明早9時剖驗。
圖燒車滅跡車上發現死者證件
死者駕駛的車子事後遭縱火燒燬，一般相信是熟人所干，以燒車現場觀察，只有對當地地理環境相當熟悉者才知道該地點，不過詳情仍有待警方調查後才知曉。
據了解，發生火燒車後，大年消拯隊赶抵現場展開滅火工作，現場所見，車子內有一些銀行匯款單据，警方在車上尋獲死者証件，包括身份証及駕駛執照等。
瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密受詢時透露，警方會從各角度展開調查，目前仍無法确定行兇動機，並援引刑事法典第302條文調查。
他說，警方在死者的身上只尋獲2枚戒指及手表，死者的胸膛被發現遭利器刺傷，臉部也有一些傷勢，手指有一點受傷，而從手指傷勢看來，死者在出事前曾掙扎。
他說，死者駕駛的車子屬於陳姓友人所擁有，目前警方鑑證組已在場展開調查。
生前熱衷籃運愛唱歌
死者劉志偉生前熱衷籃運，也愛唱歌，是培德飛躍創作室成員，每次校友會有活動，他都會上台表演。
據悉，死者的父親在死者小時候就離開，母親去年到澳洲工作。
傳車後箱放不少現款
25歲單親爸爸劉志偉（收賬員）昨日剛出席兒子的幼兒園畢業典禮，今午卻遇害。
消息說，死者是收賬員，事發前在附近收賬。他生前較常駕駛一輛黑色Axia轎車，車後箱常放有不少現款。被燒毀的轎車內除了有大馬卡，也有死者的駕駛執照，和一張女子及小孩的大馬卡。
據了解，死者很疼愛孩子，昨天剛去幼兒園（表姐經營）參加兒子的畢業典禮，還拍了很多照片。他收賬不到一年，是個有理想、很拼的青年，一心想存錢做生意。
據悉，死者是在數年前與妻子離異，兩人育有一名5歲兒子。