阿窿跑腿斷氣前說被打搶 擄人燒車劫殺

（雙溪大年4日訊）擄人、燒車，劫殺！一名大耳窿跑腿今早收賬後，連人帶車被擄走，疑在過程中試圖逃跑時，與人掙扎時被利器刺中胸膛，失血過多，今日下午3時許被路過民眾發現慘死在亞吉花園住宅區的後巷。

死者証實是25歲的劉志偉，來自檳州威南高淵禮園，與妻子育有一名孩子，是一名單親爸爸。

死者駕駛的轎車，在案發現場附近的草叢處遭人縱火燒燬，相信企圖毀滅證據。警方接獲謝姓居民投報後趕到現場，將以謀殺角度展開調查。

據謝姓居民透露，她是從屋後听到有人喊叫後才出來探看，死者在臨終前向她申訴被打搶，不過沒有講清楚在哪里被打搶，當救護車赶抵現場時，死者已斷氣。

謀殺角度調查

另外，據一名要求匿名的民眾透露，死者在出事前早上，曾到他位於麗雅花園的住家向妻子收賬，每次來收賬時，死者都會拿出一疊疊的鈔票。

民眾獲悉死者被殺後也感到驚訝。

瓜拉姆拉刑事調查組、警察巡邏車及多名警探在事後赶抵現場展開調查，來自亞羅士打警察總部的鑑證組也到場搜集蛛絲馬跡。

死者遺体過後被送往吉北蘇丹娜巴希雅醫院太平間，明早9時剖驗。

圖燒車滅跡車上發現死者證件