【歐冠聯賽】 馬體會 切爾西盼頭名晉級 羅馬爭出線

(倫敦4日訊）切爾西主場大戰馬德里體育會無疑是本賽季歐冠小組賽第6輪最重要的一場比賽。切爾西雖然已提前出線，但他們仍然需要勝利來確保以C組頭名晉級16強。馬體會只能取勝來保留一線的晉級希望，並且需看羅馬的臉色，已無法掌握本身的命運。

切爾西在5輪後累積10分提前晉級，羅馬8分居次，馬體會6分排第3，阿塞拜疆球隊卡拉巴赫2分提前出局。如果羅馬本輪戰勝卡拉巴赫，馬體會儘管獲勝仍然被淘汰。但是，如果卡拉巴赫爆冷戰平羅馬，那麼馬體會將進入16強，因為馬體會在兩隊的交手記錄（淨胜球）佔優。

切爾西和馬體會在季初的各項賽事都很掙扎，但是最近幾週他們的表現越來越穩定。切爾西自從在歐冠第4輪以0比3慘負羅馬後，在接下來的6場各項賽事取得5勝1平，當中有4場零失球。切爾西中場大將阿扎爾的狀態非常好，而莫拉塔的表現漸入佳境。在此期間，阿扎爾和莫拉塔搭檔鋒線聯手攻入8球。切爾西最近6場攻入14球僅丟2球，表現出色。

在上輪聯賽對陣紐卡索時，切爾西主帥孔蒂在大局已定時換下阿扎爾和法布雷卡斯，加上輪休佩德羅等人，明顯是為接下來與馬體會的大戰做好準備。

與此同時，馬體會在上輪以2比0戰勝羅馬，讓球隊的信心大增。自那時以後，球隊又贏得3場比賽，包括在上輪聯賽擊敗實力不錯的索西達。在過去的4場比賽中，馬體會總共12次攻破對手大門。對馬體會主帥西蒙尼來說，最大的推動力是狀態復甦的格里茲曼，法國前鋒在最近4場比賽取得4球，他曾一度陷入8場賽事的進球荒。

馬體會主帥西蒙尼賽前說：“我們只想去到倫敦的比賽該怎麼打，高興球隊表現更穩定，但願我們能保持狀態。”

往績方面，切爾西在首循環交手以2比1絕殺馬體會，總共6次交手取得2勝2平2負。馬體會上次作客以3比1戰勝切爾西。

羅馬料雙殺卡拉巴赫

在同組的另一場比賽，羅馬主場預計能雙殺同組實力最弱的卡拉巴赫，以取得出線資格。一旦切爾西本輪如法戰勝馬體會，羅馬取勝甚至還能後來居上獲得小組首名。